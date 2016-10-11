Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Ankaragücü tribün lideri Yaman Arslan trafik kazası geçirdi

Ankaragücü tribün lideri Yaman Arslan trafik kazası geçirdi

Ankaragücü Spor Kulübü’nün tribün lideri Yaman Arslan’ın kullandığı otomobil önce takla attı ardından da alevler içinde kaldı. Kazada Arslan ve bir arkadaşı ağır yaralandı.

Ankaragücü tribün lideri Yaman Arslan trafik kazası geçirdi

11 Ekim 2016 08:03

Kaza, akşam saatlerinde Haymana’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Haymana istikametine gitmekte olan Ankaragücü tribün liderlerinden Yaman Arslan'ın kontrolündeki 06 AN 4569 plakalı otomobil, Ankara-Haymana Karayolu’nun 45’inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazanın şiddetiyle otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Kazayı gören vatandalar, yanan aracın içinde bulunan Arslan ve arkadaşı Ramazan Tevfik’i otomobilden çıkardı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi ulaştı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, tedavi edilmek üzere önce Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne ardından da Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Otomobildeki yangına müdahalede bulunan itfaiye erlerinin gerçekleştirdiği söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, araç kullanamaz hale geldi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.  

Hamza Kabasakal

Etiketler: ankara, Takla atan otomobil


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!