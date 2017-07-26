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Ankaralı gayrimenkul profesyonellerine ücretsiz workshop

Bünyesinde bulunan Gayrimenkul Akademisi'nde profesyonellere yönelik eğitimlerini sürdüren ERA Türkiye, Ankaralı gayrimenkul profesyonellerine ücretsiz eğitim verdi.

Ankaralı gayrimenkul profesyonellerine ücretsiz workshop

26 Temmuz 2017 10:22

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) eğitim sertifikası verme yetkisi olan ERA Gayrimenkul Türkiye, gayrimenkulde yüksek kazanç garantisiyle kendi işinin patronu olmak isteyenlere ücretsiz workshop eğitim veriyor.

'Dijital Çağda Gayrimenkul Avcılığı' başlıklı eğitimde dijital çağda dünyada ve kurumsal gayrimenkul danışmanlığı konusunda bilgiler veren ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, çağımızda dijital sistemin önemine vurgu yaparak, "Dijital Çağ, klasik satın alma döngüsünü ve müşteri deneyim haritasını değiştirdi. Bir gayrimenkul profesyoneline başvuran kişilerin yüzde 52'si önceden araştırmasını yaparak, hatta satın alma kararlarını vererek ve gerekli tüm bilgilere sahip olarak geliyorlar. 40 yaş üzeri internet kullanıcılarının sayısının sadece yüzde 20 günümüzde nüfusun yaşlanması paralelinde 10 yılda bu rakam yüzde 40'lar seviyesine çıkacağı öngörülüyor. Ev satın alma yaşının ise her geçen gün gençleşmekte olduğunu ve satın almaların yüzde 31'inin 25-34 yaş aralığına gerçekleştiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu programda amacımız gayrimenkul profesyonellerine dijital çağda emlak danışmanlığının nereye gittiğini göstererek eksikliklerini tamamlamaktı" diye konuştu.

'Bölgende Tek Ol' başlığıyla eğitime katkı sunan ERA Real Estate Türkiye Franchise Kanal Direktörü Kadir Tümen ise, gayrimenkul danışmanlarına bölgelerinde en iyi olmaları için bir yol haritası çıkartmaya çalıştıklarını ve bölge uzmanlığıyla portföy pazarlama yöntemlerinin anlatılacağı bir eğitim amaçladıklarını ifade ederek, "Bir bölgenin en iyi gayrimenkul danışmanı olmanın yolu; hedef pazarı iyi tanımaktan, hedefe yönelik pazarlamayı tam olarak yapmaktan ve hizmet servis kalitesi oluşturmaktan geçiyor" dedi.

Organizasyonda 'Doğru Recruiting için Püf Noktaları' konulu eğitimde konuşan ERA Real Estate Türkiye Franchise Geliştirme ve Eğitim Gelişim Direktörü Birgül Dalgakıran da, ofisler için ortak hedef ve kültür paylaşımının çok önemli olduğunu belirterek, "Gayrimenkul Danışmanlarını nasıl bulacaksınız? Onların sizi bulmasını nasıl sağlayacaksınız? Kişilerin ihtiyaçlarını nasıl anlayacaksınız? Recruiting'de süreç yönetiminizi nasıl iyileştirebilirsiniz? Recruiting sırasında ve sonrasında sizi bir adayın gözünde farklı kılacak unsurları sağlamak için neler yapabilirsiniz? Sorularının yanıtını hep birlikte aradık. Kısacası, doğru recruiting için püf noktalarını katılımcılarımız ile paylaşmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Düzenli eğitim ve seminerleriyle broker ve gayrimenkul danışmanlarına sürekli destek veren ERA, düzenlediği eğitimlerle bugüne kadar bin 400 kişiye sertifika verdiği kaydedildi. 


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