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Ankaralı Robot Takımı'na Los Angeles'ta iki ödül birden

ABD’nin Los Angeles kentinde Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nin FRC Robot takımı iki ödüle birden layık görüldü.

Ankaralı Robot Takımına Los Angelesta iki ödül birden

08 Nisan 2018 18:01

Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nin FRC Robot takımı “3390 Anatolian Eaglebots”, Bilimsel Teknolojinin İlham Vermesi ve Tanınması Vakfı (FIRST) tarafından 4-7 Nisan tarihleri arasında Lancaster bölgesinde düzenlenen robot yarışmalarında finalde yarıştı. Yarışmada Boinge, NASA, Northrop Gunman, Lockheed Martin gibi destekçileri olan 36 takım arasından FIRST Vakfı tarafından verilen Takım Ruhu ödülünü almaya hak kazanan takım ayrıca şampiyonaya yeterlilik ödülünün de sahibi oldu. 

Takımın mentoru teknoloji ve tasarım öğretmeni Müfit Alkaya, her sene başarıların arttığını, takım ile gurur duyduğunu ve Türkiye'ye ödülle dönmekten mutlu olduklarını dile getirdi.  

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

 

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