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Ankaralı şehit gözyaşları ile uğurlandı

Kuzey Irak’ta el bombasının kazara patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu, memleketi Ankara’da defnedildi.

Ankaralı şehit gözyaşları ile uğurlandı

26 Aralık 2017 14:01
Ankaralı şehit gözyaşları ile uğurlandı - Tıkla İzle

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi 34. Hudut Tugay Komutan Yardımcılığı 4. Hudut Tabur 4. Hudut Bölüğü'nde görevliyken Kuzey Irak Batin Tepe üs bölgesinde el bombasının kazara patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu için Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Cami’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Şehit Ferhat Muratoğlu’nun cenaze namazı esnasında dedesi ve babaannesi tabuta sarılarak ağlarken, anne Nurten Muratoğlu tabutuna sarıldığı oğlunu el sallayarak uğurladı. Baba Şener Muratoğlu ise ayakta durmakta güçlük çekti.

Cenazeye TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Yardımcıları Fikri Işık, Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kuvvet komutanları, Vali Ercan Topaca, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit Ferhat Muratoğlu’nun cenazesi Cebeci Şehitliğine defnedildi. 

Derya Yetim - Ömer Çetin - Nurullah Geylani

Etiketler: Ankaralı şehit, cenaze

 

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