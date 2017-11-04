Ankaralı süper dede Guinness'e aday

Vücudunu dinç tutmak için 60 yaşından sonra mekik çekmeye başlayan emekli muhasebeci Rasim Yelkuvan, gözünü Guinness Rekorlar Kitabı’na dikti. 65 yaşındaki Yelkuvan, 20 sene öncesine kadar dizlerinin tutmadığını ancak bu spora başladıktan sonra günün her vaktinde idman yaptığını ve dünya şampiyonu olmaya karar verdiğini söyledi.

“Guinness ilk zamanlar hayal gibi geliyordu, bugün 5 saat 19 dakikada 7 bin 333 mekik çektiğim videoyla Guinness’e başvurdum”

Başarısını disiplinli çalışmaya ve azmine bağladığını aktaran Yelkuvan, “Bünyem de müsaitmiş çalışarak, azimle devam ettim. Disiplinli çalıştığınız zaman başarı onun anahtarı oluyor. Guinness ilk zamanlar bize hayal gibi geliyordu. Şuanda Guinness’e adayım. Başvurdum cevabı olumlu geldi. Şuanda videomu da çektim. 5 saat 19 dakikada 7 bin 333 mekik çekiyorum videoda. Allah kısmet ederse en geç iki hafta içinde Guinness bize cevap verecek” şeklinde konuştu.

“20 sene önce dizlerim tutmuyordu, şimdi dünya şampiyonluğuyla uğraşıyorum”

Sporun her yaşta yapılabildiğini aktaran Yelkuvan, 20 sene önce dizlerinin tutmadığını, merdiven çıkamadığını belirterek, “Şimdi dünya şampiyonluğuyla uğraşıyorum. Bunun muhakemesini yapmak zor bir olay. Spor insanları nerelere getiriyor. Canlı yaşayan bir şahidiyim. Herhangi bir özel yeme içme programım yok ama yatış kalkış saatine dikkat edeceksin, ölçülü yiyeceksin. Ne yersen ye ölçülü yiyeceksin” ifadelerini kullandı.

“Toplum spora yabancı olduğu için ilginç bakıyorlar”

Yelkuvan, sabah saat 05.00’da başladığı günü fırsat buldukça spor yaparak geçirdiğini söyleyerek, şu açıklamalarda bulundu: “Sabah 05.00’te başlıyorum, 06.00’ya kadar spor yapıyorum. Namaza giderim, gelince tekrar spor yaparım. İşe giderken tekrar spor, öğlen namaza giderken spor Fırsat buldukça spor. Metroda dahi giderken spor. Artık spor benim hayatıma işlemiş. Toplum spora yabancı olduğu için ilginç bakıyorlar. ‘Burada da spor olur mu’ der gibi. Spor insanın içine işlediği zaman nerelere getireceğini tahmin edemiyorlar. Oturmamak lazım, arabayı fazla kullanmamak lazım. Ben ilaç nedir bilmiyorum. En ufak bir şeyde doktora gidiyorlar ilaç Yok soğuk algınlığıydı, yok başka bir şeydi. Bünyenin dayanıklı olması için spor şart.”

Başarısını dünyaya duyurmak için yetkililerden de destek beklediğini aktaran Yelkuvan, Gençlik ve Spor Bakanı bu konuyla ilgili bir adım atmazsa Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kadar ulaşmak istediğini söyledi. Yelkuvan, çoğu kez rüyasında gördüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yüz yüze görüşmek ve kendisiye hatıra fotoğrafı çekinmek istediğini aktardı.

Caner Ünver - Nurullah Geylani