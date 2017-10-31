Ankaralılar 391 kiloluk orkinosa yoğun ilgi gösterdi

Rize açıklarında balıkçılar tarafından denizden çıkarılan dev orkinos balığı, Başkent’te bir balıkçı dükkanı önünde sergilendi. İlkokul öğrencisinden emeklisine her geçenin şaşırdığı ve daha sonra da fotoğraf çektirdiği, 2 metre 55 santimetre ve 391 kilogram ağırlığında olan orkinosun kilosu 25 liradan satışa çıktı.

Balık avlamak için açılan mürettebatta bulunan Emre Durmaz, 391 kilogram ağırlığında balığı Rize açıklarında yakaladıklarını belirterek, “280 kilo ile rekor daha önce İzmir’e aitti ama artık rekor bizde. 40 metrelik bir teknemiz var onunla açılarak 5 adet ağ ile yakaladık balığı. Yaklaşık olarak 18 kişi güçlükle tekneye çıkardık balığı. Bu balık cinsinden 5 adet yakaladık. En büyüğünü buraya getirdik. Dünyayı gezen bir balık. Güzel Türkiye’de Rize’de yakaladık” dedi.

Buradan günlük taze balık aldığını belirten bir vatandaş ise, “Bugün devasa bir balık yakalamışlar dikkatimizi çekti. Bekliyorum çünkü ben de bu balıktan 1 kilogram alacağım. Böyle devasa bir balık ilk defa görüyorum. Ankara’da olması çok ilginç” diye konuştu.

Oradan geçerken balığı gören minik bir çocuk ise, “İlk defa böyle bir balık görüyorum. Çok korkuyorum” şeklinde konuştu.

Seyid Fatih Poyraz - Burak Altun