Ankara’da güne kar ile ’merhaba’ diyen Başkentliler karın yoğun olarak yağdığı Elmadağ Kayak Tesislerine akın etti. Kızakla kayarak kayın zevkini çıkaran vatandaşlar piknik yapmayı da ihmal etmediler. Soğuk havaya rağmen özellikle çocuklar karın zevkini çıkardı. Büyüklerde çocuklara taş çıkarırcasına adeta çocukluklarını yeniden yaşadı.

Karın tadını çıkaran çocuklar, "Çok soğuk ama kar çok güzel, çok eğleniyoruz" derken aileler ise "Çocuklarımız güzel bir hafta sonu geçirsin diye geldik, tabii bizler de karın tadını çıkarıyoruz, çocukluğumuza geri döndük" şeklinde konuştular.