Geçtiğimiz gün bir sosyal medya üzerinden yayımladığı videolu mesajında ”Güçlü yarınlar, güçlü Türkiye için bende varım 'evet' diyorum” diye seslenen Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman, derneğin yönetim kurulu toplantısında da yeni anayasa referandumuna verdiği desteği sürdürdü. Ankaralılar Derneği Yönetim Kurulu toplantısında yönetim kurulu üyelerinin tamamı ellerini havaya kaldırarak başkanlık sistemini getirecek yeni anayasa referandumuna “evet” desteği verdi. Toplantıda bazı üyelerin “Rabia” işareti ile destek vermesi dikkat çekti.

Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman, “Bizler Ankaralılar olarak Türkiye’nin önünü açacak her güzel işin altına dün olduğu gibi bugün sadece elimizi değil gövdemizi de koyarak destek veriyoruz. Geleceğimiz, istikbalimiz, istiklalimiz ve yeniden büyük Türkiye için yeni anayasa referandumuna evet diyoruz” ifadesini kullandı.