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Ankara’nın en ünlü uyuşturucu baronu yakalandı

Ankara’nın en büyük uyuşturucu kaçakçısı olarak bilinen organize suç örgütü lideri Kadir İnan beraberindeki 4 kişiyle birlikte Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir’de gözaltına alındı ve Ankara’ya getirildi.

Ankaranın en ünlü uyuşturucu baronu yakalandı

29 Temmuz 2017 09:22
Ankara’nın en ünlü uyuşturucu baronu yakalandı - Tıkla İzle

Ankara’nın en büyük uyuşturucu kaçakçısı olduğu tespit edilen, organize suç örgütü lideri cezaevi firarisi Kadir İnan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir’de gözaltına alındı ve Ankara’ya getirildi.

Ankara'da gerçekleştirilen birçok uyuşturucu kaçakçılığı ve silahlı olayın faili olduğu bilinen, 14 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi İnan’ın yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, İnan ve beraberindeki şahısları takibe aldı. İzmir’deki bir alışveriş merkezinde operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, İnan ve yanındaki 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Polis ekipleri, İnan’a ait olduğu öğrenilen yatın kaptanını da gözaltına aldı. Beraberindeki 4 kişiyle birlikte Ankara Esenboğa Havaalanı’ndan zırhlı araçla Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen İnan, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sorguya alındı. 

Caner Ünver - Musa Erdoğan


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