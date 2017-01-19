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Ankara'nın göbeğinde çadır hayatı

Başkent'te devletin kalbi olarak sayılabilecek Çankaya Köşkü, TBMM gibi kuruluşlara bir kaç yüz metre uzaklıkta ülkenin çeşitli yerlerinden gelen aileler yanlarında çocuklarıyla çadır hayatı sürüyor. Gazi Üniversitesi Yardım Gönüllüleri Başkanı Emrah Altuntaş, “Osmaniyeli, Adanalı yani Türkiye’nin dört bir tarafından gelen buradaki ailelerin hiçbir gelir kaynakları yok, çocuklar derseniz zaten durumları ortada. Neler yapabiliriz dedik ve öğrenci bütçesiyle buna kalkıştık” dedi.

Ankaranın göbeğinde çadır hayatı

19 Ocak 2017 10:40
Ankara'nın göbeğinde çadır hayatı - Tıkla İzle

Türkiye Gazetesi Foto Muhabiri Alp Eren Kaya’nın sosyal medyadan Ankara Dikmen’de yaşayan ailelerle ilgili yaptığı paylaşımı gören Gazi Üniversitesi Yardım Gönüllüleri Topluluğu bu duruma duyarsız kalmadı ve ‘Elin Dokunacak Kadar Sıcak Mı?’ adıyla bir yardım faaliyetinde bulundu.

Dikmen Vadisi’nde geçim mücadelesi veren ailelerin sesini duyurmak için böyle bir çalışma yaptığını belirten Foto Muhabir Kaya, “Dikmen Vadisi’nde yaşayan ailelerle geçen yıl gittiğim bir haberde tanıştım. Bölgede gecekondu ve çadırlarda yaşayan insanların hem seslerini duyurmak hem de bir fotoğraf çalışması yapmak için tanıştım. Ailelerle yaklaşık 2 hafta boyunca vakit geçirdim, evlerine gittim, çadırlarında kaldım ve bu süreçte samimi olup bana olan güvenleri de arttığı için daha rahat çalışma yapabildim. Seslerini duyurmak için bir yıl süre boyunca yaptığım çalışmaları sosyal medyadan paylaştıktan sonra, Yardım Gönüllüleri Topluluğu’ndan orada yaşayan ailelere ve çocuklara yardım maksadıyla bir geri dönüş aldım. Toplulukla tanıştıktan sonra birlikte bir yardım çalışmasına ön ayak olduk. Ailelerin durumu ne yazık ki kötü, çocuklar kışın çıplak ayakla ve yazlık kıyafetle dolaşıyorlar. Aileler yakacak kömür dahi bulamayıp belediyeden gelen yardımlarla yetinmek zorunda kalıyorlar. Ayrıca içlerinde kanser hastası olup Dikmen’den Demetevler Onkoloji Hastanesine gitmek zorunda olan maddi zorluk çeken bir hasta da var. Tek geçim kaynakları kağıt ve plastik atık toplamak olan bu insanlar Başkent’in göbeğinde zor şartlar altında yaşıyorlar. Bu zor şartlarına en azından biraz olsun katkı sağlamak beni mutlu etti” şeklinde konuştu.

“Çocukların durumu ortada”
Ailelerin ihtiyaçlarını belirleyip yardım götürdüklerini ve bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Altuntaş ise, “Sosyal medyadan Dikmen Vadisi’nde yaşayan ailelerin fotoğraflarıyla ilgili bir çalışma gördük, bu çalışmayı yapan arkadaşa ulaştık ve bizler neler yapabiliriz diye görüştük. Onunla birlikte oradaki aileleri ziyaret ettik, ihtiyaçları neler belirledik ve bugün bu yardımı gerçekleştirdik. Osmaniyeli, Adanalı yani Türkiye’nin dört bir tarafında gelen ailelerin oluşturmuş olduğu bir mahalle gibi olmuş orası. Ailelerin hiçbir gelir kaynakları yok, çocuklar derseniz zaten durumları ortada sizler de gördünüz. Neler yapabiliriz dedik ve öğrenci bütçesiyle buna kalkıştık. Bu konuda Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Uslan’a teşekkür ediyoruz bizlere bu imkanı verdi ve yardım konusunda desteklerini esirgemedi” ifadelerini kullandı.

Zor şartlar
Diyarbakır’dan gelerek kağıt toplayıp geçinmeye çalışan Mahkum Gümüş, kalabalık ailesine bakmanın zor olduğunu, belediyeden gelen kömür desteği dışında maddi olarak çok sıkıntılı olduklarını ifade etti. Ayrıca kanser tedavisi gören kızına da baktığını kaydeden Gümüş, yetkililerden yardım bekliyor. Göğüs kanseri olan ve tedavi gördüğü hastaneye gitmek için bazen yol parası bile bulamadığını ifade eden Seher Bingöl, yaşadığı durumu anlatırken gözyaşlarına da hakim olamadı.  

Etiketler: ankara, çadır hayatı


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