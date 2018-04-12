Diğer
Kategoriler

‘Ankara’nın Nabzı’ araştırmasının sonuçları paylaşıldı

Mart ayında bin 608 kişi ile gerçekleştirilen ‘Ankara’nın Nabzı’ araştırmasıyla Ankara halkının belediye başkanlarına ve faaliyetlerine ilişkin görüşleri ortaya kondu. Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 55,6’sı eski belediye başkanı Melih Gökçek’in istifasına olumlu bakıyor.

Ankaranın Nabzı araştırmasının sonuçları paylaşıldı

12 Nisan 2018 14:27

Optimar Araştırma’nın Mart ayında bin 608 kişi ile gerçekleştirdiği Ankara’nın Nabzı araştırmasıyla Ankara halkının belediye başkanlarına ve faaliyetlerine ilişkin görüşleri ortaya konuldu. Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 55,6’sı eski belediye başkanı Melih Gökçek’in istifasına olumlu bakıyor, olumsuz karşıladığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 22,4 olarak gerçekleşti. 

Ankara halkına, yeni Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna’nın bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu çalışmalardan memnuniyeti sorulduğunda yüzde 33,1’i çok memnun olduğunu ifade ederken katılımcıların yüzde 55’i bilmediğini, fikri olmadığını söyledi. Bununla birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın çalışmalarından haberdar ve memnun olduğunu belirten katılımcıların oranı yüzde 33,1 iken yine kendilerine yöneltilen ‘Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek isterdiniz?’ sorusuna vermiş oldukları yanıtlara bakıldığında; Mustafa Tuna yüzde 16,7 ile en yüksek orana sahip isim olarak görüldü. Mustafa Tuna’yı yüzde 12,5 ile Mansur Yavaş ve ardından yüzde 5,9 ile Melih Gökçek, yüzde 4,7 ile Veysel Tiryaki ve yüzde 4,5 ile Turgut Altınok izledi. 

Araştırma hakkında açıklamalarda bulunan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, “Mansur Yavaş’ın hala yüzde 12,5 ile Ankara halkının zihninde bulunması, kendisinin CHP’nin adayı olması durumunda Ak Parti’nin karşısında güçlü bir aday olarakyer alacağı görülmektedir. Ancak ankette pek çıkmasa da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da CHP için konuşulan adaylar arasında, Ak Parti için ise Mustafa Tuna ve Veysel Tiryaki isimleri öne çıkıyor” dedi.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç