‘Ankara’nın Nabzı’ araştırmasının sonuçları paylaşıldı

Optimar Araştırma’nın Mart ayında bin 608 kişi ile gerçekleştirdiği Ankara’nın Nabzı araştırmasıyla Ankara halkının belediye başkanlarına ve faaliyetlerine ilişkin görüşleri ortaya konuldu. Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 55,6’sı eski belediye başkanı Melih Gökçek’in istifasına olumlu bakıyor, olumsuz karşıladığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 22,4 olarak gerçekleşti.

Ankara halkına, yeni Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna’nın bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu çalışmalardan memnuniyeti sorulduğunda yüzde 33,1’i çok memnun olduğunu ifade ederken katılımcıların yüzde 55’i bilmediğini, fikri olmadığını söyledi. Bununla birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın çalışmalarından haberdar ve memnun olduğunu belirten katılımcıların oranı yüzde 33,1 iken yine kendilerine yöneltilen ‘Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek isterdiniz?’ sorusuna vermiş oldukları yanıtlara bakıldığında; Mustafa Tuna yüzde 16,7 ile en yüksek orana sahip isim olarak görüldü. Mustafa Tuna’yı yüzde 12,5 ile Mansur Yavaş ve ardından yüzde 5,9 ile Melih Gökçek, yüzde 4,7 ile Veysel Tiryaki ve yüzde 4,5 ile Turgut Altınok izledi.

Araştırma hakkında açıklamalarda bulunan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, “Mansur Yavaş’ın hala yüzde 12,5 ile Ankara halkının zihninde bulunması, kendisinin CHP’nin adayı olması durumunda Ak Parti’nin karşısında güçlü bir aday olarakyer alacağı görülmektedir. Ancak ankette pek çıkmasa da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da CHP için konuşulan adaylar arasında, Ak Parti için ise Mustafa Tuna ve Veysel Tiryaki isimleri öne çıkıyor” dedi.

