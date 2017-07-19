Ankara'nın suyu 24 saat gözetim altında

Adını "Supervisory Control and Data Acquisition” kelimelerinin baş harflerinden alan SCADA sistemi sayesinde; Ankara'nın tüm noktalarına uzanan su şebeke ağı, tek bir merkezden kontrol edilebiliyor.

Aski Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu, “Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama” olarak da adlandırılan SCADA sistemiyle, 2 milyon 190 bin abonesi bulunan ASKİ'nin, Başkentlilere en iyi hizmeti vermek için gelişen teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak yeni sistemleri devreye soktuğunu bildirdi.



Türkiye'nin ilk SCADA sistemlerinden birinin ASKİ'ye ait olduğunu kaydeden Tahiroğlu, 20 yılı aşkın süredir hizmet veren kumanda merkezinin kapsamlı bir şekilde yenilendiğini belirterek, “Yapılan yenilemeyle merkez, Türkiye'deki en modern SCADA merkezi haline gelmiş, personelinin daha ferah bir ortam ve teknolojisi yüksek cihazlarla çalışması sağlanmıştır" dedi.



Başkent'in içme suyunu temin ederken, kesintisiz, kaliteli ve güvenli hizmet vermek için şebekenin ve tüm tesislerin tek merkezden kontrol altında tutulmasının önemli olduğunu anlatan Tahiroğlu, SCADA sistemi ile işletmelerde meydana gelebilecek herhangi bir arızaya anında müdahale edilerek, sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulup olası maddi kayıpların önüne geçildiğini hatırlattı.

"Sağlıklı ve düzenli işletme”



SCADA sistemi sayesinde su kaçakları ve şebeke arızalarının anında tespit edildiğini, Ankara'nın su ihtiyacının anlık olarak izlenebildiğini, su talebine göre ihtiyaç duyulan miktarda suyun şebekeye verilebildiğini ifade eden Tahiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SCADA sistemi suyun yönetilmesi açısından son derece önemlidir. Ankara merkez ilçelerde bulunan 128 su deposu ve 67 pompa istasyonu SCADA sistemine bağlıdır. Dağınık bir şekilde bulunan birimlerimiz, kurulan haberleşme sistemi ile SCADA merkezinde toplanmakta ve tüm birimler buradan yönetilmektedir. Şehre su temin eden 800 kilometresi ham su, 200 kilometresi temiz su olmak üzere toplam bin kilometre uzunluğunda ve çapları 500 milimetre ila 2400 milimetre arasında değişen ana iletim hatları tamamen SCADA sistemi üzerinden yönetilmektedir. Şehir içindeki su depolarının seviyeleri, pompa istasyonlarının basınçları ve çalışma sistemleri, ana vanaların ve armatürlerin çalışması da bu sistem sayesinde kontrol edilmektedir. 14 bin 574 kilometre uzunluğundaki içme suyu şebekemizin sağlıklı ve düzenli işletilebilmesi bu sisteme bağlıdır."

"9 içme suyu arıtma tesisi SCADA ile yönetiliyor"



Tahiroğlu, SCADA sistemiyle depo seviyelerine bağlı olarak şehrin anlık su ihtiyacının belirlendiğinin de altını çizerek, "Pompa istasyonlarının giriş ve çıkış su basınçları ayarlanarak Ankara genelindeki tüm abonelerimize uygun basınçta su verilmesi sağlanır. Depolardaki su seviyesi ve pompa istasyonu çıkışındaki basınç değerleri izlenerek hat üzerinde arıza ve patlak gibi durumlar da anında tespit edilebilir" ifadelerini kullandı.

Ankara geneli hizmet veren 9 içme suyu arıtma tesisinin de tam otomasyona sahip SCADA sistemiyle yönetildiğini ifade eden Tahiroğlu, "Ana isale hatlarında, depolarda ve pompa istasyonlarında meydana gelebilecek arızalar anında bu sistem sayesinde tespit edilebilmektedir. Günün 24 saati su dağıtım sistemi anlık olarak izlenmekte ve yönetilmektedir. SCADA sistemi bir nevi Ankara içme suyu şebekesinin gözü olarak adlandırılabilir. Ankara'ya yeni katılan ilçelerde de hızlı bir şekilde SCADA sistemi kurma çalışmasına başladık. İlk olarak Polatlı ilçesinin tamamına SCADA sistemini kurduk. Peşinden Beypazarı, Akyurt ve diğer dış ilçelere de son sistem SCADA sistemini kuracağız" açıklamasında bulundu.

"İşletmeler ile kesintisiz bağlantı"



SCADA sisteminin, Ana Kontrol Merkezi ile sürekli bağlantı halinde olan dış istasyonlardan oluştuğunu belirten Tahiroğlu, "ASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan SCADA Ana Kontrol Merkezi, gelişmiş bilgisayarlarla donatılmış, özel bilgisayar yazılımları ile desteklenmiştir. Vardiya sistemine göre 24 saat kesintisiz hizmet verilen merkezde, operatörler sürekli bilgisayar başında bulunarak, dış istasyonlardan gelen verileri alıp değerlendirmektedir” dedi.



Tahiroğlu, pompa istasyonları, su depoları ölçüm noktaları ve arıtma tesislerinin de ölçümler yapan elektronik cihazlarla donatıldığının altını çizerek, bu cihazların yaptıkları ölçümler, iletişim sistemi üzerinden ASKİ Kontrol Merkezi'ne ulaştırdığını bildirdi. Burada yapılan değerlendirmelerin ardından, merkezdeki bilgisayarlardan, vanalar ve pompalara komutlar (kapama, açma ve çalıştırma, durdurma gibi) gönderilerek, bu ekipmanlara merkezden müdahale edildiğini belirten ASKİ Genel Müdürü Tahiroğlu,şunları kaydetti:

"Dış istasyonlarda yapılan ölçümlerin tamamı Kontrol Merkezi'nde anlık olarak izlenmektedir. Anlık olarak görülen bu değerler ise bilgisayarlara tarihsel olarak kaydedildiği için istenildiği zaman bu değerlere de ulaşmak mümkün olmaktadır.”