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Ankara'ya yeni sel uyarısı

Ankara Mamak'ta yaşanan selden sonra Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi.

Ankaraya yeni sel uyarısı

05 Mayıs 2018 17:09

Meteoroloji'den yapılan bilgilendirmede, "Ankara radarından alınan son bilgilere göre, önümüzdeki 3 saat boyunca güney kesimlerinden başlayarak Ankara il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışın sebep olacağı ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

BAKAN DA UYARDI


Ankara Mamak'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemede bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Önümüzdeki saatlerde yine yoğun yağış bekleniyor. Tüm vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum" dedi.
Bakan Sarıeroğlu, sel felaketinin yaşandığı bölgede yaptığı açıklamada, 4 kişinin yaralı olduğunu belirterek, "3’ünün hastanede tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikeleri söz konusu değil. Şu anda tespit komisyonlarımızı kurduk. Bu gece 00.00’a kadar hasarların tespitti yapılacak" ifadesini kullandı.
Sarıeroğlu, önümüzdeki saatlerde yine yoğun yağış beklendiği uyarısını yaparak, "Tüm vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum. En büyük hasar şuanda araçlarda. 164’e yakın araç hasar gördü. 25-30 işyerinde hasar var" diye konuştu.  

 

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