Ankara'yı birbirine katan traktörcü tutuklandı

Atatürk Bulvarı üzerinde görev yapan bir trafik polisi, dün TBMM yakınında şüpheli bulduğu traktör sürücüsü Sakarya'yı durdurmak istemiş, yaşanan kovalamacada şüpheli ayağından vurularak durdurulmuştu. Kovalamaca sırasında 6 araca da zarar veren Sakarya, emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı. Zanlının Sakarya'nın Beypazarı ilçesinde ikamet ettiği ve olayda kullanılan traktörü çaldığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sakarya, Ankara Adliyesi'ne getirildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli, "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abdullah Sarica - Seyid Fatih Poyraz

