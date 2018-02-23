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'Ankesör' soruşturmasında 27 tutuklama

Ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamlarıyla irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 122 askerden 31’i adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 27’si tutuklanırken, itirafçı olan 4 kişi serbest bırakıldı.

Ankesör soruşturmasında 27 tutuklama

23 Şubat 2018 20:24

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY mahrem imamlarının ankesörlü telefon üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt mensupları ile irtibat kurmalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 106’sı muvazzaf 170 asker hakkında gözaltı kararı alınmıştı.

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 122 şüpheli askerden 31’i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen ve savcılıkça sorguları yapılan 31 şüpheli asker tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 31 asker şahıstan 27’si tutuklanırken, etkin pişmanlık talebiyle beyanda bulunarak itirafçı olan 4 asker serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 48 şüphelinin ise arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. 

Yusuf Melikoğlu

Etiketler: ankesör soruşturması

 

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