Ankesörlü telefondan çağrıyla haberleşen 32 FETÖ'cü asker adliyeye sevk edildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 5 Nisan’da Adana merkezli 21 ilde gerçekleştirilen ve 39 kişinin tutuklandığı FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda elde ettiği bilgiler ve ankesörlü telefonların incelenmesi sonrasında 24 Mayıs günü şafak vaktinde Adana merkezli İstanbul, Ankara, Mersin, Aydın, Diyarbakır, Siirt, Balıkesir, Karaman, Isparta, Muş, Erzurum ve Kırklareli’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda 3 yarbay, 3 binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen ve 16 astsubay rütbesindeki toplam 26 muvazzaf asker yakalandı. Devam eden operasyonda 6 rütbeli asker daha gözaltına alındı.

Polisin yaptığı çalışmada Adana’nın merkez ilçeleri Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam’da aktif olarak kullanılan yaklaşık 2 bin ankesörlü telefon mercek altına alındı. Söz konusu telefonlar üzerinden yapılan görüşmelerin izini süren ekipler, ‘ardışık arama’ yapılan numara ve bu numaraların sahiplerini de HTS kayıtları üzerinden takip etti.

Büyük bir gizlilik içinde hareket eden zanlıların, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki kritik noktalarda aktif olarak görev yaptıkları da tespit edildi. Daha önce Adana’da görev alan söz konusu askerlerin, yapılan atamalarla 12 ayrı ile gönderildikleri de belirlendi. Mahrem imamların askerdeki FETÖ'cüleri ankesörlü telefondan ardışık olarak aradıkları ya da bir-iki kez çaldırıp kapattıkları belirlendi. Bu bir iki kez çağrı bırakılmasının da yine şifreli bir haberleşme olduğu, buluşma yerlerini ve ne yapacaklarını bu yolla belirledikleri tahmin ediliyor. Zanlılar bir hafta sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Bir zanlının "Mevlam neylerse güzel eyler" diye seslenmesi dikkat çekti.

Fatih Keçe

