Diğer
Kategoriler

Ankesörlü telefondan çağrıyla haberleşen 32 FETÖ'cü asker adliyeye sevk edildi

Adana polisinin gözaltına aldığı ve aralarında yarbay, albay, binbaşı ile yüzbaşının da bulunduğu FETÖ şüphelisi 32 asker adliyeye sevk edildi.

Ankesörlü telefondan çağrıyla haberleşen 32 FETÖcü asker adliyeye sevk edildi

01 Haziran 2018 11:12

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 5 Nisan’da Adana merkezli 21 ilde gerçekleştirilen ve 39 kişinin tutuklandığı FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda elde ettiği bilgiler ve ankesörlü telefonların incelenmesi sonrasında 24 Mayıs günü şafak vaktinde Adana merkezli İstanbul, Ankara, Mersin, Aydın, Diyarbakır, Siirt, Balıkesir, Karaman, Isparta, Muş, Erzurum ve Kırklareli’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda 3 yarbay, 3 binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen ve 16 astsubay rütbesindeki toplam 26 muvazzaf asker yakalandı. Devam eden operasyonda 6 rütbeli asker daha gözaltına alındı.
Polisin yaptığı çalışmada Adana’nın merkez ilçeleri Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam’da aktif olarak kullanılan yaklaşık 2 bin ankesörlü telefon mercek altına alındı. Söz konusu telefonlar üzerinden yapılan görüşmelerin izini süren ekipler, ‘ardışık arama’ yapılan numara ve bu numaraların sahiplerini de HTS kayıtları üzerinden takip etti.
Büyük bir gizlilik içinde hareket eden zanlıların, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki kritik noktalarda aktif olarak görev yaptıkları da tespit edildi. Daha önce Adana’da görev alan söz konusu askerlerin, yapılan atamalarla 12 ayrı ile gönderildikleri de belirlendi. Mahrem imamların askerdeki FETÖ'cüleri ankesörlü telefondan ardışık olarak aradıkları ya da bir-iki kez çaldırıp kapattıkları belirlendi. Bu bir iki kez çağrı bırakılmasının da yine şifreli bir haberleşme olduğu, buluşma yerlerini ve ne yapacaklarını bu yolla belirledikleri tahmin ediliyor. Zanlılar bir hafta sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Bir zanlının "Mevlam neylerse güzel eyler" diye seslenmesi dikkat çekti.  

Fatih Keçe
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç