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Ankesörlü telefonlar soruşturmasında 39 tutuklama

Ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamlarıyla irtibat kurulmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 41 askerden 39’u tutuklandı, 2'si ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Ankesörlü telefonlar soruşturmasında 39 tutuklama

01 Mart 2018 21:30

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY mahrem imamlarının ankesörlü telefon üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt mensupları ile irtibat kurmalarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 41 şüphelinin ifade işlemleri sona erdi. Nöbetçi hakimlik, 39 şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Daha önce 42 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 81’e çıktı.

Yusuf Melikoğlu
 

 

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