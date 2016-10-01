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Anne acısına dayanamadı. Bir gün sonra...

Kocaeli’de yaşayan Yüksel Yılmaz, annesinin vefatından bir gün sonra kalp krizi geçirerek vefat etti.

Anne acısına dayanamadı. Bir gün sonra...

01 Ekim 2016 15:08

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 52 yaşındaki Yüksel Yılmaz, önceki gün annesinin ölüm haberini alarak eşi Yaşar Yılmaz ile birlikte cenaze için Düzce’nin Gölyaka ilçesine gitti. Burada annesini defneden Yüksel Yılmaz, cenazeden bir gün sonra fenalaştı. Ailesi tarafından çağırılan 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Yüksel Yılmaz’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Sakarya’da bulunan Akyazı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Akyazı Devlet Hastanesi’ne getirilen Yüksel Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının Körfez Kafkas Kültür Derneği’nde yönetici olduğu öğrenilen eşi Yaşar Yılmaz, kayınvalidesinin ölümünü henüz sindiremeden eşinin ölümü ile yıkıldı. Annesinin ölümü ile yıkılan ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Yüksel Yılmaz’ın cenazesi, Yeni Yalı Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

DİNÇER AKBİR-İSMAİL KURT
 

Etiketler: Kocaeli, Yüksel Yılmaz


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