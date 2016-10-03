Her yıl anne sütünün önemini vurgulamak amacıyla 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Emzirme Haftası kapsamında bir etkinlik de Emsey Hastanesi tarafından gerçekleştirildi. Anne adayları için bir kahvaltı düzenleyen hastane, konunun uzmanlarını konuklarıyla buluşturdu. Anne sütü konusunda bilgilerin verildiği etkinlikte anne adayları merak ettikleri tüm soruları da uzmanlara sorma imkanı buldu.

ANNE SÜTÜ HEM FİZİKSEL HEM DE DUYGUSAL BİR İHTİYAÇ

Etkinliğin ardından anne sütünün faydaları ile ilgili İhlas Haber Ajansı’na konuşan Emsey Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Bekir Çakmak, ‘’Anne sütünün içeriğinde bebek için gerekli olan bütün proteinler, vitaminler, yağlar ve ilaç etkisi gösteren antikorlar mevcuttur. Anne sütünün sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda duygusal olarak da etkisi kanıtlanmıştır. Bu duygusal etki hem anne hem de bebek için önemlidir’’ dedi.

2 YAŞINA KADAR ANNE SÜTÜ VERİLEBİLİR

Dünyaca ünlü Amerikan Pediatri Akademisi, UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumların da bebeğin ilk 6 ay anne sütü ile beslenmesi konusunda hem fikir olduğunun altını çizen Çakmak, ‘’ 6-12 aylık süreçte ise anne sütüyle beraber ek gıdaya başlamayı öneriyoruz. 12’inci aydan sonra ise eğer anne ve bebek için durum uygunsa 2 yaşına kadar bebek emzirilmeye devam edilebilir’’ ifadelerinde bulundu.

‘’NORMALDEN KÜÇÜK DOĞAN BEBEKLER ANNE SÜTÜNE DAHA FAZLA İHTİYAÇ DUYAR’’

Yenidoğan ünitesinin yoğun bakımında bulunan ve genellikle 1500 gramın altında olan bebeklerin anne sütüne daha fazla ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Çakmak, ‘’Çünkü bu bebeklerde bağışıklı sistemi yeterince gelişmemiştir ve anne sütünde, başka herhangi bir ilaçta bulunmayan antikorlar, ilaç etkisi gösteren proteinler mevcuttur. Bu açıdan bu bebekler çok küçük, annenin sütü az bile olsa anne sütü verilmelidir’’ diyerek sözlerini sürdürdü.

