Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Sağlık
  •  » Anne adayları anne sütünün önemini uzmanlarından dinledi

Anne adayları anne sütünün önemini uzmanlarından dinledi

1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında anne sütünün önemine dikkat çekmek isteyen Emsey Hastanesi, düzenlediği kahvaltı ile anne adaylarını anne sütü konusunda bilgilendirdi.

Anne adayları anne sütünün önemini uzmanlarından dinledi

03 Ekim 2016 12:26
Anne adayları anne sütünün önemini uzmanlarından dinledi - Tıkla İzle

Her yıl anne sütünün önemini vurgulamak amacıyla 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Emzirme Haftası kapsamında bir etkinlik de Emsey Hastanesi tarafından gerçekleştirildi. Anne adayları için bir kahvaltı düzenleyen hastane, konunun uzmanlarını konuklarıyla buluşturdu. Anne sütü konusunda bilgilerin verildiği etkinlikte anne adayları merak ettikleri tüm soruları da uzmanlara sorma imkanı buldu.

ANNE SÜTÜ HEM FİZİKSEL HEM DE DUYGUSAL BİR İHTİYAÇ
Etkinliğin ardından anne sütünün faydaları ile ilgili İhlas Haber Ajansı’na konuşan Emsey Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Bekir Çakmak, ‘’Anne sütünün içeriğinde bebek için gerekli olan bütün proteinler, vitaminler, yağlar ve ilaç etkisi gösteren antikorlar mevcuttur. Anne sütünün sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda duygusal olarak da etkisi kanıtlanmıştır. Bu duygusal etki hem anne hem de bebek için önemlidir’’ dedi. 

2 YAŞINA KADAR ANNE SÜTÜ VERİLEBİLİR
Dünyaca ünlü Amerikan Pediatri Akademisi, UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumların da bebeğin ilk 6 ay anne sütü ile beslenmesi konusunda hem fikir olduğunun altını çizen Çakmak, ‘’ 6-12 aylık süreçte ise anne sütüyle beraber ek gıdaya başlamayı öneriyoruz. 12’inci aydan sonra ise eğer anne ve bebek için durum uygunsa 2 yaşına kadar bebek emzirilmeye devam edilebilir’’ ifadelerinde bulundu.

‘’NORMALDEN KÜÇÜK DOĞAN BEBEKLER ANNE SÜTÜNE DAHA FAZLA İHTİYAÇ DUYAR’’
Yenidoğan ünitesinin yoğun bakımında bulunan ve genellikle 1500 gramın altında olan bebeklerin anne sütüne daha fazla ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Çakmak, ‘’Çünkü bu bebeklerde bağışıklı sistemi yeterince gelişmemiştir ve anne sütünde, başka herhangi bir ilaçta bulunmayan antikorlar, ilaç etkisi gösteren proteinler mevcuttur. Bu açıdan bu bebekler çok küçük, annenin sütü az bile olsa anne sütü verilmelidir’’ diyerek sözlerini sürdürdü.
 

Etiketler: anne sütü, emsey hastanesi, emzirme haftası


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!