İstanbul Cerrahi Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Cem Kızılaslan, bebeklerin özellikle ilk 7 gün içerisinde enfeksiyon kaynaklı ölümlerin nedeni olan Grup B strestotak (GBS) hastalığı ve hastalığın tıpta gelinen son tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

GBS açısından gebeliğin 35'inci haftasının çok önemli olduğunu söyleyen Op. Dr.Kızılaslan ‘Klinik açıdan GBS bulguları şüphesi olan yeni doğanlar uygun antibiyotiklerle uygun zamanda hızlı bir şekilde tedavi edilmelidir. Neonatal grup B streptokok hastalığı yaşamın özellikle ilk 7 günü içerisinde enfeksiyon kaynaklı ölümlerin en sık sebebidir. Normal doğum yapacak hastalar özellikle 35.nci geebelik haftasında neonatal grup B streptokok açısından mutlaka taranma yapılmalıdır. Geçmişinde herhangi bir risk faktörü olmayan ve normal doğum planlamayan hastalarda rutin GBS taraması önerilmemektedir. Geçmişinde neonatal GBS tanısı almış anneler mutlaka bir sonraki gebeliğinde neonatal grup B streptokok taraması açısından dikkatlice incelenmelidir. Gebelik döneminde rutin yapılan tahliller sırasında idrar veya vajinal kültürlerde GBS tespit edilen hastalar uygun antibiyotiklerle mutlaka tedavi edilmelidir. Uygun tedavi yöntemi penisilin grubu antibiyotikler ile tedavidir. Penisilin grubu antibiyotiklere alerjisi olan hastalarda ise klindamisin grubu antibiyotikler tedavide kullanılmaktadır. GBS açısından tarama yapılıp uygun antibiyotik ile tedavi edilen hastalarda doğum sonrası yeni doğan döneminde GBS’ye bağlı enfeksiyon nedenli ölüm oranları yaklaşık olarak yüzde 70 yüzde 80 azaltılmaktadır” dedi.

Grup B streptokok hastalığı açısından gebeler nasıl izlenmeli?

“Günümüzde pratiğinde tüm gebelere grup B streptokok taraması uygulanmamaktadır” diyen Op. Dr.Kızılaslan “Ancak normal doğum planlayan gebelerde, özellikle 35.nci gebelik haftasında grup B streptokok taraması yapılmalı ve buna göre tedavi planlanmalıdır. Geçmişinde grup B streptokok hastalığı geçiren veya kolonizasyon dediğimiz vajen florasında grup B streptokok hastalığı bulunan kadınlarda sonraki gebeliğinde rutin grup B streptokok taraması yapılması önerilmemektedir. Ancak rastlantısal olarak gebelik döneminde idrar testinde veya vajinal kültürlerde grup B streptokok hastalığı tanısı konulan hastalar uygun antibiyotiklerle tedavi edilmelidir. Grup B streptokok açısından kolonizasyon olduğu tespit edilen gebe kadınlar sezeryan doğum planlıyorsa eğer sezeryan doğum öncesinde herhangi bir enfeksiyon süphesi yoksa mevcut antibiyotik tedavisi uygulanmamalıdır. Aktif suları gelen, erken doğum riski altında olan gebe kadınlara mutlaka grup B streptokok taraması yapılmalı ve uygun antibiyotiklerle mutlaka tedavi edilmelidir. Koryoamniyonit dediğimiz anne ve bebeğin enfeksiyon açısından riskli olduğu durumlarda mutlaka tedavi planlanmalıdır. Geçmişinde grup B streptokok hastalığı öyküsü olan kadınlar mutlaka sonraki gebeliğinde doğum eylemi öncesinde uygun antibiyotiklerle tedavi edilmelidirler. İlginç bir bilgi olarak vajinal temizliğin doğum öncesinde veya sezeryan doğum öncesinde yapılması grup B Streptokok hastalığını temizlemede herhangi bir olumlu etkisi yoktur” şeklinde konuştu.

Neonatal GBS açısından risk altinda olan yenidogan nasil izlenmelidir?

Yeni doğanların özellikle doğum sonrası beslenme, genel durum değişikliklerinin yakın takip altında tutulması gerektiğini dile getiren Op. Dr.Kızılaslan şunları kaydetti: “Gebelik döneminde risk faktörü olmayan veya GBS açısından klinik belirtileri olmayan yeni doğanlara uygun antibiyotik ya da tedavisi verilmemelidir. Klinik açıdan GBS bulguları şüphesi olan yeni doğanlar ise uygun antibiyotiklerle uygun zamanda hızlı bir şekilde tedavi edilmelidir”.

