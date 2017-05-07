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Anne adaylarının doğum odası telaşı

Türkiye’de yaygınlaşan doğum odası organizasyonlarına haftalar öncesinden karar veriliyor. Anne adayları artık bir taraftan doğum, diğer taraftan doğum odası telaşı yaşıyor. 300 TL’den başlayan organizasyonların üst limiti bulunmuyor.

Anne adaylarının doğum odası telaşı

07 Mayıs 2017 11:51
Anne adaylarının doğum odası telaşı - Tıkla İzle

Türkiye’de doğum odası organizasyonları her geçen gün yaygınlaşıyor. Anne adayları bu organizasyonlara doğuma haftalar kala karar verirken, bir taraftan doğum diğer taraftan da doğum odası organizasyonu telaşı yaşıyor. Diyarbakır’da organizatörlük yapan Duygu Berakatoğlu, doğum odası süsleme organizasyonlarının yeni trendler arasında yer aldığını belirterek, bu organizasyonların yoğun ilgi gördüğünü kaydetti. Mağazalarını ilk açtıklarında herkes tarafından altı aya kadar kapatılacaklarının öngörüldüğünü anlatan Berakatoğlu, “Ancak ikinci yılımızı bitirmek üzereyiz. Yani oldukça rağbet var. Batman’dan, Mardin’den gelen teklifler var. Hafta sonları çevre illerden ziyaretçimiz oluyor. Oralara da organizasyonlar istiyorlar. Teklifler oluyor. Orada da şubelerimiz var onlara yönlendiriyoruz. Toplum olarak çok kötü süreçlerden geçtiğimiz günlerde bile beklemediğimiz ilgiyi gördük. Çünkü insanlar farklı şeyler yapmak istiyorlar” dedi.

Doğum odalarını daha çok anne adaylarının süslediğini, kendilerinin sadece ürün verdiğini belirten Berakatoğlu, “Kadınlar geliyorlar kendi ürünlerini buradan alıyorlar, kendi odalarını kendileri süslüyorlar. Organizasyon fiyatlarımız değişiyor. Masa kurulumumuz 300 liradan başlıyor ve gidiyor. Biz organizasyon aldığımız zaman müşteriye bütçelerini soruyoruz. Müşterinin bütçesi doğrultusunda bir organizasyon hazırlıyoruz. Müzisyen isteyen oluyor, palyaço isteyen oluyor. Ekstra ikramlık isteyen oluyor” diye konuştu.

Ejder Ediz Işık 


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