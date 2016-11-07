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Anne at yararlanan yavrusunun başında bekledi

Gaziantep‘in İslahiye ilçesinde refüjde otlanan başı boş taya otomobil çarptı. Anne at yaralı yavrusunun başından ayrılmadı.


07 Kasım 2016 13:57

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Altın üzüm mahallesi Hatay yolu üzerinde refüje otlanan başı boş üç attan birine sürücüsü ve plakası belli olmayan bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön sağ ayağı kırılan ve vücudun çeşitli yerlerinde yaralanan tay, yaklaşık 2 saat yaralı vaziyette yardım bekledi. İlk tedaviyi vatandaşlar ve İslahiye Belediyesi zabıta ekiplerinin yaptığı tay, daha sonra Gaziantep Özel Sokak Hayvanları Koruma Derneği'ne getirilerek tedavi edildi. Burada tedavi edilen yaralı tay daha sonra sedye ile taşınıp hayvan ambulansına konularak Gaziantep'e götürüldü. 

CAHİDE Yönetim Kurulu üyesi Cemal Güneş Tosun, "Yaralı hayvana ilk tedavi yaptık ve atı alıp kliniğe götürerek orada röntgenleri çekip duruma göre tedavisini yapacağız. Bizi aşan konular olursa da Hatay Veteriner Fakültesine gönderip tedavisini orada yapacağız" diye konuştu.

CAHİDE çalışanları ve vatandaşlar yaralı tayı araca yüklemek istedikleri esnada anne at yavrusunun başından ayrılmadı.  

Bekir Şentürk
GAZİANTEP 


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