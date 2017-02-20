Bursa’nın İznik ilçesi Beyler Mahallesi’nde 6 yıl önce ortadan kaybolan Emine-Ahmet Refik Öner çiftinin öldürülüp, evlerinin bahçesine gömülmesi olayı ile ilgili İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve kasten öldürme, tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçlarından iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan oğulları Kenan Öner’in tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Günlükten çıktı

Bursa’nın İznik ilçesi Beyler Mahallesi’nde oturan ve 6 yıl önce ortadan kaybolan Emine-Ahmet Refik Öner çiftinin öldürülüp, evlerinin bahçesine gömüldüğü 24 Nisan 2014 tarihinde İstanbul’da gözaltına alınan oğulları Kenan Öner’in günlüklerinin incelenmesi sonucu ortaya çıktı. Çiftin İznik’teki evlerinin bahçesinde üçüncü kez yapılan kazıda, kafatasları ve bazı kemik parçaları bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA testinde kemiklerin, cesetleri parçalanarak gömüldüğü ortaya çıkan Öner çiftine ait olduğu saptandı. İncelemede çiftin kafataslarında kurşun deliği bulundu. Anne ve babasının katili olmakla suçlanan Kenan Öner tutuklandı.

İnegöl Ağır Cezada yargılandı

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde kasten öldürme, tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçlarından iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılması istenen Kenan Öner, 12 Haziran’da yapılan son duruşmada anne ve babasını öldürdüğü gerekçesiyle ayrı ayrı iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İnegöl’deki yargılamanın tamamlanmasının ardından temyiz için Yargıtay’a gönderilen dosya ile ilgili karar da açıklandı. Yargıtay, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinin iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezasını onayladı.

Başından vurup yaktı

DHKP/C eski üyesi olduğu bildirilen Kenan Öner, 1988 yılında Fransa'ya gitti. Burada Mehmet Yılmaz'ı başından vurup yaktığı iddiasıyla Interpol hakkında kırmızı bülten çıkardı. 1990 yılında bir şirkette yönetici olarak çalışan Canan Aydın ile evlenen Öner, 1998'de İstanbul'da yakalanarak ömür boyu hapse mahkum oldu. 2004 yılı Ağustos ayında şartlı tahliyeden yararlanan Öner hapisten çıktı ve 2005 yılında eşi Canan ortadan kayboldu. Öner, 2008 yılı Mart ayında babası Ahmet Refik ve annesi Emine Öner'in İznik'teki evine yerleşti. 1 ay sonra anne-babası ortadan kayboldu. İznik’te 6 daire ve 8 iş yeri sahibi olan, açıklanmayan miktarda çeşitli bankalarda yüklü miktarda nakit parası bulunan Ahmet Refik Öner, İznik'in vergi rekortmenleri listesine de giriyordu.

Cezaevinde öldü

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinin iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası Yargıtay tarafından da onanan Kenan Öner’in tutuklu bulunduğu Tekirdağ Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Salih Bakıcı