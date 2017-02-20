Diğer
Kategoriler

Anne baba katili cezaevinde hayatını kaybetti

6 yıl önce ortadan kaybolan Emine-Ahmet Refik Öner çiftini öldürülüp, evlerinin bahçesine gömülmesi olayı ile ilgili ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan oğulları Kenan Öner tutuklu bulunduğu cezaevinde öldü.

Anne baba katili cezaevinde hayatını kaybetti

20 Şubat 2017 16:30

Bursa’nın İznik ilçesi Beyler Mahallesi’nde 6 yıl önce ortadan kaybolan Emine-Ahmet Refik Öner çiftinin öldürülüp, evlerinin bahçesine gömülmesi olayı ile ilgili İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve kasten öldürme, tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçlarından iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan oğulları Kenan Öner’in tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Günlükten çıktı

Bursa’nın İznik ilçesi Beyler Mahallesi’nde oturan ve 6 yıl önce ortadan kaybolan Emine-Ahmet Refik Öner çiftinin öldürülüp, evlerinin bahçesine gömüldüğü 24 Nisan 2014 tarihinde İstanbul’da gözaltına alınan oğulları Kenan Öner’in günlüklerinin incelenmesi sonucu ortaya çıktı. Çiftin İznik’teki evlerinin bahçesinde üçüncü kez yapılan kazıda, kafatasları ve bazı kemik parçaları bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA testinde kemiklerin, cesetleri parçalanarak gömüldüğü ortaya çıkan Öner çiftine ait olduğu saptandı. İncelemede çiftin kafataslarında kurşun deliği bulundu. Anne ve babasının katili olmakla suçlanan Kenan Öner tutuklandı.

İnegöl Ağır Cezada yargılandı

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde kasten öldürme, tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçlarından iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılması istenen Kenan Öner, 12 Haziran’da yapılan son duruşmada anne ve babasını öldürdüğü gerekçesiyle ayrı ayrı iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İnegöl’deki yargılamanın tamamlanmasının ardından temyiz için Yargıtay’a gönderilen dosya ile ilgili karar da açıklandı. Yargıtay, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinin iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezasını onayladı.

Başından vurup yaktı

DHKP/C eski üyesi olduğu bildirilen Kenan Öner, 1988 yılında Fransa'ya gitti. Burada Mehmet Yılmaz'ı başından vurup yaktığı iddiasıyla Interpol hakkında kırmızı bülten çıkardı. 1990 yılında bir şirkette yönetici olarak çalışan Canan Aydın ile evlenen Öner, 1998'de İstanbul'da yakalanarak ömür boyu hapse mahkum oldu. 2004 yılı Ağustos ayında şartlı tahliyeden yararlanan Öner hapisten çıktı ve 2005 yılında eşi Canan ortadan kayboldu. Öner, 2008 yılı Mart ayında babası Ahmet Refik ve annesi Emine Öner'in İznik'teki evine yerleşti. 1 ay sonra anne-babası ortadan kayboldu. İznik’te 6 daire ve 8 iş yeri sahibi olan, açıklanmayan miktarda çeşitli bankalarda yüklü miktarda nakit parası bulunan Ahmet Refik Öner, İznik'in vergi rekortmenleri listesine de giriyordu.

Cezaevinde öldü

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinin iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası Yargıtay tarafından da onanan Kenan Öner’in tutuklu bulunduğu Tekirdağ Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Salih Bakıcı

Etiketler: Ahmet Refik Öner, anne baba katili, kenan öner


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!