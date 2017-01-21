Diğer
Kategoriler

Anne, baba ve 3 çocuğu yan yana defnedildi

Osmaniye’de ambulansla ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazesi Kadirli ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Anne, baba ve 3 çocuğu yan yana defnedildi

21 Ocak 2017 21:57

Kadirli karayolu Cevtetiye beldesi yakınlarında ambulans ile otomobilin çarptığı kazada hayatını kaybeden Dursun Kaya, eşi Bahar Kaya çocukları İrem Kaya, Kaan Kaya ve Sinem Kaya’nın cenazeleri Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla Kadirli'ye bağlı Karatepe köyüne getirildi. Tabutların başında dua eden Kaya ailesinin yakınları, gözyaşları için ağıtlar yaktı. Cenaze namazının kılınmasının ardından 5 kişilik aile köy mezarlığında yan yana defnedildi.

Köylülerden Selami Karakeçili, yaptığı açıklamada, Osmaniye'de hasta ziyareti sonrası oğlu, gelini ve torunlarının geleceğini söyleyen Selbi Kaya'yı, aracıyla köye götürürken kazayı gördüklerini söyledi. Karakeçeli, kaza yapanların Selbi Kaya'nın yakınları olduğunu köyde öğrendiklerini söyledi. 

Mehmet Demir

Etiketler: Anne, baba ve 3 çocuğu, kaza, osmaniye, yan yana defnedildi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!