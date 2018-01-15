Anne babalara karne uyarısı

2017-2018 eğitim dönemi yarı yıl tatili 22 Ocak tarihinde başlıyor. Karnelerini alacak olan öğrenciler 2 Şubat 2018 tarihine kadar uzun bir tatil yapacaklar. Bağcılar Belediyesi de zayıf karne getirecek öğrencilere ailelerin yaklaşımıyla ilgili aileleri bilgilendirmek amacıyla “Karne heyecanı mı karne kaygısı mı?” semineri düzenledi.

“Veliler büyük ilgi gösterdi”

Bir hafta süren seminerlerin adreslerinden biri de Koca Yusuf Bilgi Evi’ydi. Rehberlik öğretmeni Seyhan Savaş Hender’in sunum yaptığı seminere velilerin ilgisi büyük oldu.

Ailelere seslenen Hender, “Karne sadece öğrenciye değil anne ve babaya da verilen bir belgedir. Çoğunuzun karnesinde zayıf geliyorsa sizin de karneniz zayıf geliyor demektir. O yüzden çoğunuzun karnesi zayıf geldiği zaman sinirlenmek ve üzülmek yerine nedenlerini araştırmamız gerekiyor. Acaba okuldan mı kaynaklanıyor öğretmenden mi kaynaklanıyor bunları düşünüp öncelikle çözüm bulmamız gerekiyor” dedi.

“Karne her şeyin sonu değil”

Hender, sinevizyon üzerinden yaptığı sunumda ise şu bilgilere yer verdi: “Karne her şeyin sonu değil. Yeni başlangıçların vesilesidir. Kötü karne herkesten önce çocuğu üzer ve utandırır. Ayrıca cezalandırıcı bir tutuma girmeye gerek yoktur. Zayıfın hayatın sonu olmadığı aksine daha çok çaba harcamak ve birlikte gereken önlemleri almak için bir uyarı olduğu konuşulmalıdır. Bu konuşmalar, rehber öğretmenler yada sınıf öğretmenleri tarafından ailelerle, çocuklarla yada aileler tarafından mutlaka çocuklarla gerçekleştirilmelidir. Çocuklara neleri yapamayacaklarından çok nelerin yapılabileceğini anlatmak, daha çok işe yarayacaktır”

“Çocuğunuza tembel, geri zekalı, aptal demeyin”

Bir çocuğun en değerli hazinesinin annesi ve babasının ona değer verdiğini bilmesi olduğunu söyleyen Hender, şu uyarılarda bulundu: “Aile üyeleri arasındaki bozuk ilişkiler olumsuz etki yapar. Başarısızlıkları karşısında kırıcı değil anlayışlı olun Hatalarından dolayı sürekli eleştirmeyin. Çocuğunuzun karnesi ile ilgili düşüncelerinizi onu incitmeden net bir şekilde anlatınız. Kesinlikle çocuğu suçlayıp yargılamayınız. Çocuğunuza tembel, geri zekalı, aptal gibi isimler takmayınız. Karnesi iyi de olsa kötü de olsa her zaman onu sevdiğinizi hissettirin. Sık sık “Seni seviyorum” “İyi ki varsın “kelimelerini kullanınız. Çocuklar bizim umutlarımız ve en kıymetlilerimizdir.”