Diğer
Kategoriler

Anne 'bebeğim nerede?' deyince alarma geçtiler

Erzurum’da 1 kişinin hayatını kaybettiği 9’u ağır toplam 11 kişinin yaralandığı trafik kazasında, ekipler bir kadının "kızım, bebek nerede?" demesi üzerine etrafı didik didik aradı.

Anne bebeğim nerede? deyince alarma geçtiler

07 Temmuz 2017 17:22
Anne 'bebeğim nerede?' deyince alarma geçtiler - Tıkla İzle

Kaza bugün saat 14.30 sıralarında Erzurum-Ağrı Karayolu Köprüköy ilçe çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 55 PG 995 plakalı minibüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında duran 38 YP 328 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 araç şarampolden aşağıya yuvarlandı. İlk belirlemelere minibüste bulunan 1 kadın hayatını kaybetti, minibüs şoförü ile birlikte 9’u ağır toplam 11 kişi yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda ekip ve ambulans sevk edildi. Yaralılar, Erzurum’dan sevk edilen hava ambulansı ve diğer ambulanslarla alınarak Pasinler, Köprüköy ve Erzurum’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan 9’unun hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Kaza mahalinde bebek aradılar

Samsun’dan Kars’a düğüne gittikleri öğrenilen minibüsteki yaralı bir annenin kurtarılıp hastaneye kaldırılırken "kızım, bebek nerede?" demesi üzerine kaza mahallinde itfaiye, sağlık ve polis ekipleri uzun süre bebeği aradı.
Bebeğin araçtan fırlayıp uzağa savrulması ihtimaline karşı kaza mahalli didik didik arandı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hurdaya dönen otomobil de vatandaşlar tarafından ters çevrilerek etrafına detaylıca bakıldı. Olay yerinde bebek bulunamazken daha sonra gelen bilgide annenin yaşadığı şok nedeniyle o sözleri söylediği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

Ahmet Akbuğa - Doğa Alca

Etiketler: Erzurum, trafik kazası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!