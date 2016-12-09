32’incisi İstanbul Fuar Merkezi CNR Expo Center’da yapılacak olan Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı CBME Türkiye, Kuzey Afrika, Rusya ve Ortadoğu basınından önemli gazetecilerin yanı sıra Arap Ticaret Odası Haber Ajansı’na bağlı basın mensuplarını Türk anne-bebek tekstil sektörünün kalite, tasarım ve üretim gücünü yerinde görmek amacıyla fuar ve sektör temsilcilerinin organizasyonunda İstanbul’da ağırladı. Buluşmada, Arap Baharı sonrası bölgedeki dengelerin yeniden şekillenmesiyle birlikte daha da güçlenen Türkiye’nin bölgesinin en güvenli ülkesi konumuna geldiği mesajı verildi. Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen basın toplantısında ilk olarak sektöre ait Türkiye’nin pazardaki önemi ve gücünü gösteren rakamsal veriler dış basın temsilcileriyle paylaşıldı. Hazır Giyim ve Moda Federasyon Başkanı Hüseyin Öztürk, UBM ICC Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Irmak, UBM ICC Genel Müdürü Erdal Baykara’nın konuşmacı olarak katıldığı basın toplantısı sonrasında basın mensuplarına Türkiye’de anne-bebek tekstil ürünleri üzerine üretim yapan ve ihracat anlamında önemli bir katma değere sahip olan firmaların İstanbul’daki üretim merkezleri gezdirildi.

CBME Türkiye Fuarı'nı düzenleyen UBM ICC'nin Genel Müdürü Erdal Baykara, Türkiye’nin Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ülke olduğuna vurgu yaparak, Türkiye’de her yıl ortalama 1 milyon 250 bin bebeğin dünyaya geldiğini, 0-3 yaş arası bebek ve küçük çocuk sayısının 4,7 milyon, 0-5 yaş arası çocuk sayısının da 7 milyon olmasının CBME Türkiye ve ülkemizi sektörünün parlayan yıldızı konumuna getirdiğini belirtti.

"CBME Türkiye Avrasya’nın, Ortadoğu’nun, Kuzey Afrika’nın merkezi konumunda"

Türkiye’nin tekstilde dünyanın 7., Avrupa’nın 3. büyük tedarikçisi konumunda olduğunun altını çizen Baykara, CBME Türkiye’nin öncesinde hedef pazar ülkelerin basın temsilcileriyle buluşmak istemelerinin nedenlerini ve sektörün durumunu şu sözlerle anlattı: “Bu yıl 11-14 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi CNR Expo Center’da 32’incisini gerçekleştireceğimiz CBME Türkiye, her yıl kendini geliştirerek istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Anne-bebek-çocuk tekstilindeki yüksek rekabet avantajımız, dünyanın en kaliteli pamuklarını üretiyor oluşumuz, ileri teknolojiyi kullanmamız, tasarım çeşitliliğimiz ve nitelikli iş gücü fazlamız bizi rakiplerimizden ayrıştıran en önemli yanlarımız. Ülkemiz, yaşadığı darbe girişimine etrafındaki ülkelerdeki karmaşa, terör ve savaş durumlarına rağmen son derece güçlü, dinamik, canlı ve daha da önemlisi bölgesinin güvenilir tek ülkesi olmaya devam ediyor. Bu çok önemli bir değer, çünkü ticaret yaparken pek çok etken gibi güvenli ülke, güvenli liman olmak kritik öneme sahip. Ülkemiz bu açıdan da son dönemlerde dünyaya kendini kabul ettirmiş durumda. Bu fuarımızı daha da önemli hale getiriyor. Yaşanan onca şeye rağmen anne-bebek-çocuk sektörü olarak inadına üretim dedik, üretimi durdurmadık ve dünyadaki gelişmeleri takip etmeye devam ettik. CBME Türkiye Avrasya’nın, Ortadoğu’nun, Kuzey Afrika’nın merkezi konumundaysa, fuarımızın takipçileri, özel müdavimleri varsa bunda üretimin, güvenin, kalitenin, işçiliğim, hammaddenin ve tasarım gücünün etkisi var.”

CBME Türkiye’nin geçen yıllar içinde büyük bir gelişme kaydettiğinin altını çizen Baykara, Türkiye’deki fuarın anne bebek sektörünün en uzun soluklu, deneyimli ve lider fuarı olduğunu belirtti. Baykara, 100 farklı ülkeden 16 bin ulusal ve uluslararası ziyaretçi, 1,5 milyar potansiyel müşteri kitlesi, 60 milyon dolar iş hacmi, 37 bin metrekare alan, 350’den fazla firma ve 750’den fazla marka ile bu fuarın sektörün en önemli fuarları arasında yer aldığını söyledi.

Rusya ile ticarette ruble-Türk lirası dönemi

Türkiye ile Rusya arasındaki uçak krizi sonrası son dönemlerde iki ülke liderlerinin attığı olumlu adımlarla siyasi ve ekonomik ilişkilerin normalleşme sürecine girmesinin sektöre nasıl yansıdığı da toplantıda masaya yatırıldı. Rus basın temsilcisinin iki ülke arasındaki dış ticarette Türk lirası ve Rus rublesi kullanımı hakkındaki sorusuna Hazır Giyim ve Moda Federasyon Başkanı Hüseyin Öztürk, “Dış ticarette Türk lirası ve Rus rublesinin kullanılmasına olumsuz bakmıyoruz. Zaten Cumhurbaşkanımızın da geçtiğimiz günlerde dolar-euro’ya bağımlılıktan kurtulma adına farklı bir alternatif, başka kanallar bulunması yönünde bir yaklaşımı da oldu. Ancak burada önemli olan kur dengesinin iyi ayarlanması konusu. Yoksa sıcak bir para akışı olması bakımından ekonomik olarak ihracatçılar için elbette avantajlı olacaktır. Lakin bu kısa vadede kolay bir olay değil. Orta ve uzun vadede olabilmesi mümkün ama önce devletlerin bunu müzakere etmesi ve belirlemesi lazım yoksa bireysel olarak TL-ruble kullanımında bir sıkıntı olmaz. Ama ben 2018 yılında gerekli adımlar atılırsa ticarette ruble-TL kullanımının gerçekleşeceğini öngörüyorum” yanıtını verdi.

Rusya ile Türkiye ticaret hacminin bir anda eski seviyelere gelmesinin kolay olmadığının da altının çizildiği buluşmada 2018 yılında eski günlere dönülmesinin mümkün olduğu belirtildi. UBM ICC Genel Müdürü Erdal Baykara, Rus pazarına yönelik pazarlama çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: “Rusya ihtiyacının şu an yüzde 30’unu bizden karşılıyor, yine de Rusya ile ticaretin gerilemesini tamamen uçak krizine bağlamak doğru değil. Geçtiğimiz iki yılda Rusya’daki olumsuz ekonomik gelişmelerden dolayı Rus firmalar, daha ucuz ürünler için Uzakdoğu’ya yöneldiler. Ancak biz UBM ICC olarak yine de Rusya pazarına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sözkonusu ülkelerdeki fuarlara katılıyoruz, özellikle tele marketing çalışmasıyla etkili olmaya çalışıyoruz. Rusya pazarı aslında gelenekselleşmiş bir pazar, bizim kalitemizi de biliyorlar, yine de biz dersimizi çalışıp CBME Türkiye’ye çok iyi hazırlandık.”

CBME Türkiye yeniliklerle kapılarını açacak

CBME Türkiye’nin anne bebek sektörünün en uzun soluklu, deneyimli ve lider fuarı olduğunu hatırlatan Baykara, “Ülkemizde aileler 2 yaşına kadar bebekleri için ayda 60 dolar, yılda ortalama 700-800 dolar harcıyorlar. Bu harcama, ekonomik refahın artması ve ebeveynlerin bilinç düzeyinin artması ile giderek yükseliyor. Ama buna rağmen Türkiye’de bebek başına yapılan tüketim, halen dünya ortalamasının altında kalıyor. Bebek ve çocuk sektörü, Türkiye ekonomisi içerisinde her geçen gün payını arttırıyor. Pazarın hepsini kapsayan resmi veriler ve raporlar bulunmasa da bebek ve çocuklara ayrılan pazarın büyüklüğünün bugün 6 milyar TL’yi geçtiği tahmin ediliyor” dedi.

Anne-bebek-çocuk endüstrisinin Türkiye'deki konumunu da değerlendiren Baykara, 11-14 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi CNR Expo Center’da yapılacak olan 32. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı için tüm hazırlıkları yaptıklarını ve fuarda sadece 2017 koleksiyonlarının değil dünyada olduğu gibi 2018 yılına ait sezon ürünlerinin de sergileneceğinin müjdesini verdi. Baykara, “UBM, 20’den fazla ülkede 5000’in üzerinde çalışanı ile yılda ortalama 400 etkinlik düzenleyen dünyanın en büyük fuar şirketlerinden biri. Ülke olarak zor bir dönemden geçsek de Türkiye’nin jeopolitik konumu itibariyle bugün bölgesinin tek ve yegane güvenilir limanı. İş gücü, üretim, lojistik, ticaret anlayışı, iş disiplini anlamında bugün Türkiye tercih edilir konumda. Bu da CBME Türkiye’yi daha da önemli bir yere taşıyor. Genellikle fuarlarımızda bir sonraki değil 6 ay sonrasının sezon ürünleri yer bulurdu. Bu yılki yeniliklerimizden biri de bu olacak. 2017 yılı yaz sezonu ürünlerinin sergileneceği gibi 2017-2018 yılına ait tasarım ve sezon ürünleri de fuarda yerini alacak. Bu özellikle moda kültürünün yerleşmesi ve tasarım gücü adına önemli bir gelişme ayrıca büyük miktarda ürün alacak firmalar için de ciddi bir avantaj olacak” dedi.

4 kıtadan alım heyetleri CBME Türkiye’de olacak

Sektörün önde gelen uluslararası imalatçılarını, tasarımcılarını ve ticari ziyaretçilerini ön plana çıkaran CBME Türkiye, katılımcılarına ve ziyaretçilere pazar potansiyellerini arttırma konusunda geniş imkanlar tanıyor. Fuar kapsamında İran, Mısır, Libya, Cezayir, Fas , Nijerya, Tunus, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Irak, Kuveyt, Katar, Libya, Lübnan, Filistin, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya Hollanda, Fransa, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Ukrayna, Polonya, Kosova, Romanya, Makedonya, Moldova, Sırbistan, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Gürcistan ve Kırgızistan’dan alım heyetlerinin katılımı hedefleniyor.

CBME Tüketici Ödülleri ile firmalar yarışacak, anneler kazanacak

Öte yandan sektörün prestijli ödüllerinden kabul edilen CBME Tüketici Ödülleri, UBM ICC ve Baby&Kid Store dergisi işbirliği ile düzenleniyor. Bebek arabası, mobilyası, oto koltuğu, taşıma ürünleri, en faydalı yaratıcı ürün gibi çeşitli kategorilerin bulunduğu yarışmaya ebeveynler sosyal medya üzerinden katılarak oy kullanacak. Dereceye giren ürünler ve yarışmada oylamaya katılarak hediye kazanan ebeveynlere ödülleri özel bir törenle takdim edilecek. Ödül alan ürünler ve fuardaki en yenilikçi ürünler, CBME Türkiye’de oluşturulacak ‘Trend-İnovasyon Alanı’nda sergilenecek.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen CBME Türkiye defilesinde da katılımcı firmaların 2017 yılı ilkbahar-yaz ve sonbahar-kış koleksiyonları sergilenecek. Ayrıca Nişantaşı Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanacak ‘Osmanlı Dönem Çocuk Kıyafetleri’ koleksiyonu defileye renk katacak.