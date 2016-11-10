Oğlunun yolunu gözleyen gözü yaşlı anne Elmas Aslıbay ise oğlunun hayatından endişe ediyor. Anne Elmas Aslıbay, "Sen yoksun bir yanım eksik oğlum. Seni çok özledim, ne olur evine dön. Kendini yakma, arkadaş kurbanı olma. 10 gündür haber yok senden. Bize bizden fayda var, kimseden yok. Allah aşkına vicdana gel, bize dön, seni çok seviyorum" diyerek ağıtlar yakıyor.

En son geçtiğimiz hafta Salı akşamı oğluyla telefonda konuştuğunu belirten Aslıbay “Eve gelmesini söyledim ancak arkadaşının evinde olduğunu söyledi. O akşam saat 22.00’dan sonra da telefonu sürekli kapalı. Her kapı çalındığında kalp atışlarım hızlanıyor” dedi.

Oğlunun her fotoğrafına baktığında göz yaşlarına boğulan Elmas Aslıbay, evinin önünde hava kararıncaya kadar oturup oğlunun yolunu gözlüyor. Yakınları ise biran olsun kendisin yalnız bırakmıyor ve sıkıntılarına ortak oluyor.

Ailenin 8 kardeşten en küçükleri olan Furkan Aslıbay’ın kardeşleri ve yengesi ile amcaları da Furkan’ın ortadan kaybolmasına bir sebep bulamadıklarını belirterek ”Hepimiz onu çok seviyoruz,hiçbir şey bizden gizlemezdi,en büyük hayali TIR şoförü olmaktı ve ehliyet almak için müracaat etmişti” ifadelerini kullandı.

Ziya Akyıldız



