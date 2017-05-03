Sosyal medyada son dönemlerde oldukça aktif bir profil çizen vakıf üniversitelerinden İstanbul Aydın Üniversitesi, bu çizgisini son derece renkli bir etkinlikle taçlandırdı. Üniversitenin Florya Halit Aydın Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen “Anne Ben Fenomen Oldum” etkinliğinde, sosyal medyanın fenomen isimleri, etkinliğin ilk günü itibariyle İAÜ öğrencileriyle bir araya geldi. Konserler ve Doğa Sporları Kulübünün düzenlediği yarışmalarla öğrenciler sınav öncesi stres attı.

Yeni Medya Ele Alındı

Etkinlikte, milyonları peşinden sürükleyen Gökhan Tevek, Yasemin Sakallıoğlu, Anıl İlter, Cem İşçiler, Bülent Mert, Muzaffer Kuytu ve Ömer Şentürk gibi isimler, sosyal medya kullanımının ipuçları, gelişen medyada sosyal medyanın konumu ve yeni medyanın gelişimi hakkında görüşlerini paylaşarak, İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Etkinlik aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

"Sosyal medyadan ayrı bir dünya düşünülemiyor ama kâğıda dokunmaktan vazgeçmeyin"

Sosyal medya kullanımının doğru şekilde yapılmasının önemine dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi Dijital İletişim Sorumlusu Burçak Cürül Öztürk; " Bu etkinliği bu sene ilk kez düzenliyoruz. Geleneksel bir hale getirmek gibi bir hedefimiz var. İstanbul Aydın Üniversitesi birçok konuda öncü olduğu gibi sosyal medyada da öncü bir hal almaya başladı. Sosyal medyada biz bir ekip olarak çalışıyoruz. Dijital iletişim olarak ayrı bir ekip haline geldik. Öncelikle biz bu etkinlikle aslında sosyal medyada da güçlü olduğumuzu göstermek istedik. Hem hesaplarımızın hem üniversitemizin tanıtımını yapmak istedik. Bizim için ikinci önemli şey ise sınavlar başlamak üzere, sınavlardan önce biraz enerji atmak istedik. Sosyal medya kullanımını negatif kullanım ve pozitif kullanım olarak ikiye ayırmak gerekiyor. Kişi kendini tamamen sosyal medyaya adapte ettiği zaman, tamamen asosyalleşiyor. Artık sosyal medyadan ayrı bir dünya düşünülemiyor ve bunu gerçekten doğru bir şekilde dengeli kullanmamız gerekiyor. Önceden televizyonda şovmenler vardı. Artık sosyal medyada şovmenler var. Bugün ve yarın sosyal medya şovmenleri bizimle olacak. Sosyal medyayı gençlerimiz açısından birazcık daha pozitif yönde kullanabilmelerini tavsiye ediyorum. Bütün gün Instagram, Facebook derken kâğıda dokunmaktan vazgeçiyoruz. Sosyal medyayı takip ederken kâğıda dokunmaktan vazgeçmeyelim."

"Taklit etmiyorum"

Sosyal medyada var olmanın özgün olmak ile mümkün olduğunu ve eğitim aldığı üniversitede söyleşi yapmaktan gurur duyduğunu dile getiren İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü öğrencisi ve sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu; "Bu gün kendi okulumda söyleşi yapacağım, bu benim için çok gurur verici. 4 yıldır sosyal medyadayım. Başlangıç olarak ben, buranın geleceğini tahmin etmeden başladım. Çevremdeki birçok insan da öyle. Bir video ile başladık aslında, o video 4 yıl boyunca bunun devamlılığını sağladı. İnsanlar sevdi, takip etmeyi bırakmadılar, hatta tanıdıklarına da tavsiye ettiler. Bu da benim kitlemin çoğalmasına sebep oldu ve bugün bu noktaya gelmiş oldum. Bugün bir başka kişi sosyal medyayı benim gibi kullanıp bu başarıyı sağlayamaz. Ben de bu konuda başarılı olmuş birini taklit ederek bu başarıyı sağlayamam. Bu kişisel bir mevzu. Kişisel hayatınızda insanlara ne aktardığınızla ilgili bir mevzu. Bu nedenle şunu yaparsanız başarılı olursunuz demeyi ben doğru bulmuyorum" şeklinde konuştu.

"Samimiyet önemli"

Samimiyetin bu alandaki başarıda önemli olduğunu ve söyleşilerin iki taraf için de faydalı olduğunu ifade eden Yasemin Sakallıoğlu, "Belki de kilit noktası budur. 4 yıldır en çok duyduğum söz bu. İnsanların söylediklerinden yola çıkacak olursam gerçeklik arıyorlar demek ki. İnsanlar gerçek olanı takip ediyorlar, gerçek olanı sürdürüyorlar. Zaten nasıl olduğunu tahmin ettiğimin insanlara dokunmamı sağlıyor. Bu benim için en önemli kriter ve onların da bana sorular sormasını sağlıyor. Ben doğru soruya çok önem veriyorum. Doğru soru doğru cevaplandığında, soru soran kişiye bir yol açabiliyor, bir kapı gösterebiliyor. Bu sorular benim için çok kıymetli, söyleşiler bu nedenle çok kıymet veriyorum. " dedi.

"İdolüm Perran Kutman"

İdollerin gençlere feyz verdiğini dile getiren Yasemin Sakallıoğlu, Perran Kutman'a hayranlığını da vurgulayarak "Bizler Türkiye'de gençler olarak çoğu zaman takip ettiğimiz insanları idol olarak görüp onların birçok davranışından feyz alabiliyoruz. Bu yüzden söyleşilerde özellikle buna dikkat ediyorum. Nerde hata yapıyorum, ne fazla ya da neyi eksik bırakmışım. Bu canlı sohbetler her şeyden önce benim bunları geliştirmemi sağlıyor. Perran Kutman benim için bir ışıktır. Ulaşmak istediğim noktadır. Eğer bu yola çıktıysam da, onun ulaştığı noktaya, onun gittiği kalitede gidebilmek için çıktım. Perran Kutman benim idolümdür. Ben yarın bana ne getiriyorsa onu kabul ediyorum ama yarının güzel bir şey getirebilmesi için de elimden geleni yapıyorum. " şeklinde konuştu.

Öğrenciler keyifli bir gün geçiriyor

Etkinliğin hazırlanmasında emek veren ve etkinliğin yürütülmesine katkı sunan İstanbul Aydın Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü öğrenci Sena Hazar ve Endüstri Mühendisliği öğrencisi Uğur Can Genç, öğrenciler için bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu, sınav öncesi stres attıklarını ve sınava daha motive hazırlandıklarını ifade ettiler.

