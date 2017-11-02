Anne geyik ve yavrusu kurtarıldı

Eskişehir Milli Parklar Müdürlüğü’nün, ilçenin Düzköy mahallesinden geçen sulama kanalına bir gelik ile yavrusunun düştüğü ihbarı üzerine Eskişehir AFAD Müdürlüğü harekete geçti. Oluşturulan 5 kişilik ekip yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki mahalleye ulaşarak kurtarma çalışmaları başlattı. Ekiplere aynı amaçla bölgeye giden DAK ekipleri de destek verdi. Ekipler suya girerek geyikleri uzun çabalar sonucu güçlükle kurtarılıp kanal kenarına alındılar.

Yenice barajından gelen sulama kanalı içinde uzun süre mahsur kalan ve soğuktan olumsuz etkilenen geyik ve yavrusunun metrelerce yükseklikteki kanalı aşamadığı belirtildi.

Olay yerine giden ekipler arasında yer alan veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilecek olan geyik ve annesinin, bir süre sonra doğaya salınacağı belirtildi.

Çağatay Gür

