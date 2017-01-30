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Anne ile oğlu sobadan zehirlendi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yaşlı bir kadın ile İstanbul’dan ziyaretine gelen oğlu, karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Anne ile oğlu sobadan zehirlendi

30 Ocak 2017 11:11

57 yaşındaki Muzaffer B, İstanbul'dan İnegöl’e gelerek, annesini ve akrabalarını ziyaret etti. Muzaffer B., gece Orhaniye Mahallesi'nde ikamet eden annesinin evinde kaldı. Muzaffer B. ile 83 yaşındaki annesi Muazzez B, aynı odada uyudu. Sabah anne ile oğlunun uyanmadığını fark eden üst kattaki akrabaları, aşağı indiklerinde şok oldu. Anne ile oğlunun hareketsiz bir şekilde yattığını gören akrabaları durumu 112’ye bildirdi. Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile oğlu İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muzaffer B. ve Muazzez B, buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edilirken, durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. 

Etiketler: soba, zehirlenme


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