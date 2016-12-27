Olay, merkeze bağlı Aşağı İçme köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akıl sağlığı yerinde olmadığı öğrenilen 42 yaşındaki Y.K., evden av tüfeği ile çıkarak rastgele 5-6 el ateş etti. Olayda, Y.K.'nin karşı komşusu Yaşar Gezer (66) bacakları ve karnından, Safiye Ergül ise bacağından yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan şüpheli Y.K. ise bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

15 yıl önce annesini öldürmüş

İki kişinin yaralanmasına sebep olan Y.K.'nin 27 yaşındayken, 2001 yılında annesi Emine Karabulut'un (50) başına balta ile öldürdüğü ortaya çıktı. Annesini öldürmekten yakalanarak cezaevine gönderilen ardından da akıl sağlığı yerinde olmadığı için tedavi gören Y.K.'nin, 4,5 yıl sonra tekrar cezai ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle tedavisinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Halil İbrahim Varlı - Yunus Özhanlı