Anne katili silahla vurularak yakalandı

Edinilen bilgilere göre, ilçenin İshaklı köyünde yaşayan ve şizofren hastası olduğu öğrenilen Fahri Bayrak'ın (57) yakınları jandarmayı arayarak hastalarının hastaneye gitmek istemediğini belirterek yardımcı olmalarını istedi. Yakınlarının talebi üzerine şahsı hastaneye götürmek için bu sabah köye gelen jandarma ekiplerine Bayrak hastaneye gitmemek için direndi. Bu sırada evde bulduğu tabanca ile jandarmayı vurmaya çalışan şahsa oğlu engel oldu. Bu sırada yaşanan boğuşmada bir fırsatını bularak evden çıkan Bayrak, hemen evinin yakınındaki annesinin evine kaçtı. Bayrak, evde karşılaştığı annesi Zeynep Bayrak’ı (76) silahla vurarak öldürürken, jandarma ekipleri, teslim olmak istemeyen Fahri Bayrak’ı ayağından silahla vurarak teslim almayı başardı.

Bayrak’ın yaklaşık 20 yıl önce eşi Ufuk Bayrak'ı boğazını makasla keserek öldürdüğü ardından hapse girdiği ancak 3,5 yıl sonra hapisten çıkarak hastanede şizofren tedavisi gördüğü öğrenildi. Bayrak'ın geçtiğimiz yıllarda da bir kişiyi silahla yaraladığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Fikret Bodur