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Anne, kendisini ve 2 kızını da zehirlenmekten kurtardı

Anne, kendisini ve 2 kızını da zehirlenmekten kurtardı
Anne, kendisini ve 2 kızını da zehirlenmekten kurtardı

Gaziantep'te sobadan sızan dumanı fark eden annenin çağrısı üzerine yardımı gelen yakınları ve komşuları tarafından anne ile 2 kızı evden çıkarıldı.

Anne, kendisini ve 2 kızını da zehirlenmekten kurtardı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Nesrin M, sabah saatlerinde kalktığında sobadan duman çıktığını fark etti. Dumanı görünce yardım isteyen Nesrin M, bir taraftan uyuyan kızları 12 yaşındaki Arzu ile 6 yaşındaki Buse'yi uyandırmaya çalıştı. Annenin yardım çağrısını duyan komşuları ve yakınlarının yardımıyla anne Arzu ile iki kızı evden dışarı çıkartıldı. 

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Nesrin M., Ersin Arslan Devlet Hastanesine kızları ise Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anne ve kızlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.
Öte yandan olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.  

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