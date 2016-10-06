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Anne' lakaplı mafya babası dolaptan çıktı

İtalya'nın en tehlikeli mafya babalarından 'Anne' lakaplı Antonio Pelle evinde banyo ile yatak odası arasındaki dolabın gizli bölmesinde bulundu.

Anne lakaplı mafya babası dolaptan çıktı

06 Ekim 2016 19:48
Anne' lakaplı mafya babası dolaptan çıktı - Tıkla İzle

Kalabriya bölgesi orijinli mafya örgütü 'Ndrangheta mafyasının San Luca klanının 'Anne' lakaplı lideri Antonio Pelle, klanlar arası kanlı iç hesaplaşmalarda 2007'de Almanya'nın Duisburg kentinde 6 kişinin öldürülmesi olayına karıştıktan sonra 2008 yılında yakalanmış ve 20 yıl hapse mahkum edilmişti. 54 yaşındaki Antonio Pelle 2011 yılında zayıflatıcı haplar kullanarak 'anoreksiya nervosa' hastalığına yakalandığı izlenimini vererek hastaneye sevkini sağlamış ve hasta odasından ardında iz bırakmadan kaçmayı başarmıştı. 

2011 yılından beri aranan Pelle, dün Kalabriya polisinin villasına yaptığı baskında banyo ile yatak odası arasında bulunan dolabın üst tarafında kasa görünümü verilmiş özel bir bölmeyle ulaşılan küçük bir oda içinde bulundu.
 

Burak Ortahamamcılar 


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