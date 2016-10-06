Kalabriya bölgesi orijinli mafya örgütü 'Ndrangheta mafyasının San Luca klanının 'Anne' lakaplı lideri Antonio Pelle, klanlar arası kanlı iç hesaplaşmalarda 2007'de Almanya'nın Duisburg kentinde 6 kişinin öldürülmesi olayına karıştıktan sonra 2008 yılında yakalanmış ve 20 yıl hapse mahkum edilmişti. 54 yaşındaki Antonio Pelle 2011 yılında zayıflatıcı haplar kullanarak 'anoreksiya nervosa' hastalığına yakalandığı izlenimini vererek hastaneye sevkini sağlamış ve hasta odasından ardında iz bırakmadan kaçmayı başarmıştı.

2011 yılından beri aranan Pelle, dün Kalabriya polisinin villasına yaptığı baskında banyo ile yatak odası arasında bulunan dolabın üst tarafında kasa görünümü verilmiş özel bir bölmeyle ulaşılan küçük bir oda içinde bulundu.



Burak Ortahamamcılar