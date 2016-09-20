Kaza, ilçeye bağlı Süleymanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kemer Mahallesi'nden annesi ile birlikte çarşı istikametine giden 67 UD 885 plakalı motosikletin sürücüsü Mehmet Atamer, yağışlı havada hız kesiciden geçtiği sırada motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kısa süre sonra devrilen motosikletteki sürücü Mehmet Atamer ve annesi Rukiye Atamer yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.