Anne oğul uyardıkları kişi tarafından darp edildi

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Fatih'te bulunan Yekta Efendi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, akşam saat 20.30 sıralarında apartmanın sokak kapısının açık olduğunu gören ve hırsızlardan dolayı bu durumdan şikayetçi olan Nimet Aktaran, kapıyı açık bırakan Toplumcu Kurtuluş Partisi (1920 TKP) Fatih İlçe Başkanı Hidayet Civelekoğlu'na şikayetini iletti. Civelekoğlu ise önce durumu geçiştirmeye çalıştı. Ancak Aktaran'ın şikayetinin devamı üzerine Civelekoğlu bu kez sesini yükseltti. Sesleri duyan Nimet Aktaran'ın oğlu Ahmet Tekin kapıya gelerek, Civelekoğlu'ndan sakin olmasını rica etti.

Bunun üzerine Hidayet Civelekoğlu daha da sinirlenerek Ahmet Tekin'i darp etmeye başladı. Ahmet Tekin'in kolunu sokak kapısına sıkıştıran Civelekoğlu, bu sırada duruma müdahale etmek isteyen anne Nimet Aktaran'ın da göğsüne ve karnına tekme attı. Durumu gören vatandaşlar hemen olaya müdahale edip kavgayı ayırdı. Ahmet Tekin ve annesi Nimet Aktaran karakola giderek şikayetçi oldu. Apartmanda korku içinde yaşadıklarını belirten anne ve oğul, yetkililerden gereğinin yapılmasını bekliyor.

Çok güvenli bir yer olmadığı için apartmanda bulunan sokak kapısının kapatılmasını istediklerini dile getiren darp mağduru Ahmet Tekin, ”Geçtiğimiz Perşembe günü, sokak kapısının açık bırakıldığını gördük. Kendi çalışanlarından birisine annem ‘Sokak kapısını kapatabilir miyiz' diye rica etti. Burada artık yabancılar var. Hırsızlar var. Burası çok güvende oturduğumuz bir yer değil. Bu konuda hassasız biz. Kapıyı kapatmasını rica ettiği zaman, bu beyefendi sonradan öğrendiğimize göre Toplumcu Kurtuluş Partisi'nin (TKP) Fatih ilçe başkanıymış, anneme önce ‘Çekersen kapanır' gibi vurdumduymaz cevaplar verdi. Daha sonra sesini yükseltince ben yukarıdan kendisine ‘Biraz kibar olabilir misiniz' dedim. Bunu söyleyince birden üzerime geldi ve yakamdan tutup beni aşağı kadar sürükledi. Sol kolumu demir sokak kapısının arasına sıkıştırdı. Annem engellidir. Onun da midesine ve karnına tekme ve yumruk attı" dedi.

“NASIL OLUYOR DA SİYASİ PARTİ ÜYESİ, SİVİL BİR VATANDAŞI DARP EDEBİLİYOR?”

Gerekenin yapılmasını istediklerini belirten Tekin, “O esnada curcunayı gören mahalle sakinleri o beyefendiyi aldı ve götürdü. Daha sonra biz polisi aradık. Bizi adli birime götürdü. Darp raporumuzu aldık ve karakolda şikayetçi olduk. Sonuç olarak şuan bekliyoruz. Hala dolaşıyor. Şu an bir şey yapılmadı. Nasıl oluyor da siyasi parti üyesi sivil bir vatandaşı darp edebiliyor? Fatih ilçe başkanı olarak bunu nasıl yapabiliyor? İdeolojileri, görüşleri, felsefeleri insan üzerine konuşuluyor fakat görüldüğü üzere darp edildik. Gerekenin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

“BEN ŞU ANDA KORKU İÇİNDE YAŞIYORUM”

Söylediklerinin ihbar kabul edilmesini istediğini söyleyen anne Nimet Aktaran, “Bu kişiler hep böyle. Bunlar ne amaçla duruyor yukarıda. Benim oğlumun kolunu kıracaktı. Ben göğsüme ve karnıma iki tekme yedim. En sonunda beni itekledi. Merdivenlere yayıldım. O anda kafamı da vurabilirdim. Ben ağır karaciğer hastasıyım. Tansiyon hastasıyım. Şeker hastasıyım. Panik atak hastasıyım. Bu meskenin içinde böyle bir şey olabilir mi? Bu ihbar kabul olsun. Ben şu anda korku içinde yaşıyorum. Bunlar yarın binanın içerisinde de saldıracaklar. Belki dövecekler. Belki de öldürecekler. İlgililer bunu duysun. Biz bu insanları istemiyoruz. Dün bunu yapan yarın kim bilir ne yapacak bize? ‘Televizyona nasıl çıkardın' diye saldıracaklar. Ben bundan eminim. Onun için bir çaresini istiyorum” dedi.

Olayı gördükten sonra müdahale eden mahalle sakini Tayfun Adıgüzel ise şunları söyledi:

“Ben burada kafede oturuyordum. Birden bire bir ses geldi. Bende kalktım geldim. Bayana vuruyordu. Bende onu üstünden aldım. Kendisini uzaklaştırdım. Bu şekilde bir olaydı. Galiba ‘Kapıyı kapat' demiş. Kendisi de alkollü olduğu için oğluna bağırmış. Annesine de tekme atmış. Bizde bu duruma sessiz kalamadık. Gittik müdahale ettik. Allah ıslah etsin."

Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.