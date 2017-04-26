Anne oğuldan Mehmetçik Vakfına 3 daire

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Sevim Kurşun ve oğlu Nurettin Kurşun, kendilerine ait 3 dairelerini TSK Mehmetçik Vakfına bağışladı. Kurşun ailesinin anlamlı bağışları düzenlenen küçük bir törenle Mehmetçik Vakfına teslim edildi. Törene Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Askerlik Şube Başkanı Per.Kd.Bçvş. Kemal Secerli, Mehmetçik Vakıfı İzmir Temsilcisi Emekli Kur.Alb. Ahmet Tuncer, vakıf temsilcisi Halil İbrahim Çetin, Melis Eşiyok, Türkiye Muharip Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Şube Başkanı Turgut Gürkaş katıldı. 3 daireyi Mehmetçik Vakfına bağışlayan Sevim Kurşun ve Nurettin Kurşun'a Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ve TSK Mehmetçik Vakıfı İzmir Temsilcisi Emekli Kur.Alb. Ahmet Tuncer teşekkür plaketi takdim edildi.

Bağışta bulunan Kurşun ailesine teşekkür eden TSK Mehmetçik Vakıfı İzmir Temsilcisi Emekli Kur.Alb. Ahmet Tuncer “Devlet destekli herhangi bir gelir kaynağı olmayan TSK Mehmetçik Vakfı tarafından yapılan yardım ve ödemelerin önemli bir bölümünü vatandaşlarımızın bağışları oluşturmaktadır. Bu vesile ile vakfımıza yaptığı önemli gayrimenkul ve menkul bağışından dolayı bağışçılarımız Sevim Kurşun ve Nuretti Kurşun'a teşekkür ederiz" dedi.

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ise, yapılan bağıştan duyduğu mutluluğu belirterek, "Sevim teyzemiz ve kıymetli oğlu Nurettin bey bu anlamlı bağışla bizleri çok mutlu etti. Turgutlu zaten hayırseverleri ve bağışçıları tarafından tanınan özel bir kent. Allah onların hayırlarına kabul etsin" dedi.

Yaptığı bağışla ilgili konuşan hayırsever Sevim Kurşun, "Dünyalıklarımı evlatlarıma dağıttım. Kendi payıma düşen 1,5 daireyi Mehmetçik Vakfına bağışladım. Oğlum da kendi payından 1,5 daireyi bağışladı. Allah hayrımızı kabul etsin. Allah tarafından Mehmetçik Vakfı aklıma geldi. Gönlüm rahat" dedi. Sevim Kurşun'un oğlu Nurettin Kurşun'da ise "Benim çocuğum yok ancak Mehmetçik Vakfımıza bir katkımız olsun diye annemle böyle bir bağış yapmayı uygun gördük" diye konuştu.

