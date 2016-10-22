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Anne olan Buse Terim'den ilk fotoğraf

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın “Nil” adını koyduğu kızı dünyaya geldi.

Anne olan Buse Terimden ilk fotoğraf

22 Ekim 2016 12:14

Kızı ve eşiyle çekilmiş bir fotoğrafını İnstagram hesabından paylaşan Buse Terim Bahçekapılı, fotoğrafın altına, “Allah isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin. Hoşgeldin pamuk kızım” yazdı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı anne oldu. Nil ismini koyduğu kızını kucağına alan Buse Terim sosyal medya hesabından bebeği ve eşi Volkan Bahçekapılı ile bir fotoğraf paylaştı. Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Buse Terim, İnstagram'da paylaştığı fotoğrafının altına şunları yazdı:
“Benimle bu yolculukta yürüyen herkese çok teşekkür ederim. Allah isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin. Hoşgeldin pamuk kızım.”

Etiketler: Buse Terim Bahçekapılı


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