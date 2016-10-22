Kızı ve eşiyle çekilmiş bir fotoğrafını İnstagram hesabından paylaşan Buse Terim Bahçekapılı, fotoğrafın altına, “Allah isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin. Hoşgeldin pamuk kızım” yazdı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı anne oldu. Nil ismini koyduğu kızını kucağına alan Buse Terim sosyal medya hesabından bebeği ve eşi Volkan Bahçekapılı ile bir fotoğraf paylaştı. Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Buse Terim, İnstagram'da paylaştığı fotoğrafının altına şunları yazdı:

“Benimle bu yolculukta yürüyen herkese çok teşekkür ederim. Allah isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin. Hoşgeldin pamuk kızım.”