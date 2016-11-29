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Anne öldü, kızı yaşam mücadelesi veriyor

Eskişehir’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 86 yaşındaki anne hayatını kaybederken, 62 yaşındaki kızı ise yaşam mücadelesi veriyor.

Anne öldü, kızı yaşam mücadelesi veriyor

29 Kasım 2016 14:25

Alınan bilgiye göre, Akarbaşı mahallesi Yağcılar sokak üzerinde bulunan tarihi bir evde yaşayan anne Feride Ş. (86) ile kızı Hacer Ş.’den (62) bir süre haber alamayan yakınları belirtilen adrese geldi. Evde anne ve kızın baygın olduğunu gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri anne Feride Ş.’in hayatını kaybettiğini belirlerken, Hacer Ş’in ise bilincinin kapalı olduğunu tespit etti. Hacer Ş., ekipler tarafından kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Feride Ş.’in cenazesi de otopsisi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna getirildi.

Diğer yandan acı haberi alan yakınları evin önünde gözyaşlarına hakim olamadı.

Aydın Sarıoğlu

Etiketler: eskişehir, gaz sızması, soba


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