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Anne sütünü arttıran besinler

Diyetisyen Elif Yıldız, bebekler için en iyi besin maddesinin anne sütü olduğunu ifade ederek, anason, rezene, ısırgan otu, kuru incir, fesleğen, nane, susam ve bol su tüketiminin anne sütünü artırdığını kaydetti.


16 Kasım 2016 10:07

Dermaklinik Estetik ve Güzellik Merkezinden Diyetisyen Elif Yıldız, anne sütünün besleyici, ekonomik, sindirimi kolay, daima temiz ve hazır olduğunu belirterek, “Anne sütü bebekle anne arasında duygusal bağ sağlar. Emzirme, anne ve çocuk arasındaki bağı kuvvetlendiren önemli eylemdir. Emzirme dönemi annenin yeterli ve dengeli beslenmesi anne için de çocuk içinde çok önemlidir. Annenin beslenmesinde tüm besin grupları ve vit-min yönünden de zengin olmalıdır. Annenin beslenmesi sütün kalitesini de etkilemektedir” diye konuştu.

Diyetisyen Elif Yıldız, emziklilik döneminde 2 duruma dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatarak şöyle konuştu:
“1 - Annenin besin depolarını koruyarak sağlığı korumak. 2- Salgılanan sütün yeterliliğini ve verimliliğini arttırmak (bebeğin büyüme ve gelişimi için). Normal beslenen sağlıklı bir annenin sütü, çoğunlukla bebeği için yeterli olmaktadır. Sütünüzün yetmediği konusunda şüpheleriniz varsa yapılacak en doğru şey bebeğinizin kilosunu takip etmektir. Önce bebeğinizin kilosuna baktırabileceğiniz bir sağlık kuruluşuna gidin, tarttırın. 2-3 gün sık sık her istediğinde aksatmadan emzirin. Sonra tekrar aynı yerde tarttırın. Günlük kilo alımı: 20-30 gr ise, haftalık kilo alımı: 125 gr ise, aylık en az kilo alımı 500 gr ise, sütünüz yetiyor demektir. Ne kadar sık emzirirseniz o kadar çok süt salgılanır.”

Diyetisyen Elif Yıldız, anne sütünü artıran besinler hakkında da şu bilgileri verdi:

“Anason, rezene, ısırgan otu, kuru incir, fesleğen, nane, susam ve bol su. Sütümüzün artması için neler yapmalıyız? Tüm besin gruplarını günlük beslenmemize koyun (Et grubu, Süt grubu, Ekmek grubu, Sebze-Meyve Grubu, Yağ grubu). Her gün düzenli olarak 3 litre su için. Günde 4-5 fincan rezene çayı için. Her sabah kahvaltıda, kahvaltınıza ek olarak 1 tabak dolusu maydanoz, dereotu, taze nane, roka gibi yeşillikler tüketin. (Diğer öğünlerde de ekleyebilirsiniz.) Demir kaynaklı gıdalar olan çekirdekli siyah kuru üzüm, yeşil mercimek, kuru hurma tüketiminize özen gösterin. Her sabah 1 tatlı kaşığı pekmezinizi limonlayarak tüketin. Her gün 1-2 tatlı kaşığı çörek otu karıştırılmış bal tüketiniz. 1 tatlı kaşığı zencefilli bal tüketin. Her gün sabah akşam 1 bardak kuru incir suyu için. (7-8 adet kuru inciri ikiye bölün, yarım litre suya koyun, 10 dk haşlayın.) Her gün 1-2 bardak süt-yoğurt tüketin (süt ürünlerinden gaz yapmayan laktozsu süt tercih edebilirsiniz). Emzirmeden 1-2 saat önce 1-2 diş sarımsak tüketin. Günde 1-2 bardak fesleğen çayı için. (1 tutam fesleğeni 1-2 dakika kaynamış suda demleme usulü (aynı şeyi ısırgan otu için de yapabilirsiniz.) Tüm yemeklerinize kimyon ve fesleğen koyun. Her gün 1 adet kayısı kıvamında haşlanmış yumurta tüketin. Günde 2-3 kez susam yağı ile karın bölgenize ve göğsünüze masaj yapın. Her gün 2-3 tam ceviz, 5-6 adet fındık, 7-8 badem atıştırın.”
 


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