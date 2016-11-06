Karşıyaka Belediyesi tarafından Zübeyde Hanım Anıt Mezarına ekilen kasımpatı çiçekleri, yaklaşık bin Karşıyakalı’nın katılacağı törenle Anıtkabir’e sunulacak.

Karşıyaka Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 78. yılında, Anıtkabir’i annesi Zübeyde Hanımın kabrinde yetişen çiçeklerle bezeyecek. Geçtiğimiz Eylül ayında mezara ekilen kasımpatı çiçekleri toplanarak, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve yaklaşık bin Karşıyakalı tarafından Anıtkabir’e götürülecek. Buket buket çiçeklerin mozoleye sunulacağı tören, 10 Kasım Perşembe günü saat 12.00’de gerçekleşecek.

Karşıyaka Belediyesi tören için 9 Kasım gecesi Karşıyaka’dan Ankara’ya 20 otobüs kaldıracak. Başkan Akpınar ile birlikte sivil toplum kuruluşları ile derneklerin temsilci ve üyeleri, Karşıyaka Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM) öğrencileri, Belediye Meclisi Üyeleri, bürokratlar, muhtarlar ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık bin Karşıyakalı otobüslerle Anıtkabir’e gidecek. Törenin ardından, aynı gün geri dönülecek.

“Dünyada örneği yok”

“Dünyada hiçbir ülke, geleceğini bir anne ile oğlu sayesinde çizmedi” diyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Dünyada hiçbir kent, bir anne ile oğlu ile bu kadar özdeş hale gelmedi, kimliğini onlarla tanımlamadı. O anne Zübeyde Hanım, o oğul Mustafa Kemal Atatürk’tür. O ülke Türkiye, o kent İzmir’dir, Karşıyaka’dır. Zübeyde Annemizin aziz toprağına ektiğimiz çiçekler, Karşıyaka’nın değerlerinin bir simgesi olarak büyüyor ve biz onları ‘Karşıyaka Duruşu ve Kararlılığı’yla, Mustafa Kemal Atatürk’ümüze armağan edeceğiz. Ata’mıza, en kıymetlisinden, annesinden demet demet çiçekler götüreceğiz. Bu girişimin ne kadar anlamlı olduğunu, tarih kitapları mutlaka yazacak. Çünkü başlattığımız bu güzelliğin, dünyada bir örneği daha yok” dedi.

