Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kılılı Mahallesi Samet Sokak’ta eşi Gamze Bozdağ (23), Fatmagül (5), Zekiyenur (3), Efecan Bozdağ (2) isimlerinde 3 çocuğuyla ikamet eden Bürol Bozdağ (30), “Hiçbir sorun yoktu. Mutlu bir evliliğimiz vardı. Eşim ve çocuklarım kayıp, lütfen yardım” dedi.

İstanbul’a eşinin ağabeyi Yusuf Nergiz’in (33) yanına çalışmaya gittiği gün ailesinden haber alamadığını söyleyen Bürol Bozdağ, “Gittiğim ilk gün aramadım. Sonraki gün aradım ulaşamadım. Aramalarıma devam ettiğimde ulaşamayınca akrabalarımı aradım evi kontrol etmesini istedim. Akrabalarım evi kontrol ettiğinde kimsenin olmadığını söylediler. Evde olmadıklarını öğrenmemin ardından uçakla Gaziantep’e geldim. Oradan da eve geldim. Bu zaman içerisinde kayınpederim ve kayınbiraderim eşimi ve çocuklarımı aradı sonuç alamadı. Karakola giderek başvuruda bulundum. Bir haftadır eşimden ve çocuklarımdan haber alamıyorum. Ölü mü, sağ mı bilmiyorum. Eğer beni duyuyorsa kendisinin ve çocuklarımın sesini duyayım yeter. Başka bir şey istemiyorum. Ben onları çok seviyorum. Canım, ciğerim, her şeyim onlar. 'Ben ve çocuklarım sağ' demesi yeterli. Sadece bir telefonunu bekliyorum. Allah için gören, duyan varsa en yakın karakola bilgi vermesini istiyorum. Artık kendime zarar verecek duruma geldim lütfen yardım edin” dedi.

Komşuları Nesibe Altıngibi ise Gamze’nin Kahramanmaraş il merkezine gitmek için kendilerinden yardım isteğini belirterek, “Sabah kahvaltıdan sonra geldi kapıyı çaldı. İçeri buyur ettim. 'Ben il merkezine gideceğim. Babam beni almaya gelecek' dedi. Benim beyim de 'bırakırım' dedi. Gittiler. Sonra beni geri aradı. Tekrar eşimi sordu. Arabası durakta ise 'eşimle tekrar gelirsin' dedim. Tamam dedi. Sonra kendisine ulaşılamadı. 3 çocukla nereye gidecek bilemiyorum” diye konuştu.

Muhammet Özer

KAHRAMANMARAŞ