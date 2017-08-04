Anne ve babalar 'çocukların gündelik hayattaki güvenliğine' dikkat

Tekirdağ’da faaliyet gösteren Star Medica Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Mersiye Salihoğlu, 2 yaş çocukların küçük kaşifler olduğunu ve her şeyi deneyim etmek istediklerini belirtti. Çocuğun çok hareketli olabildiğini ve anne babalarını sık sık peşinde koşturabildiğini belirten Dr. Mersiye Salihoğlu, ancak bu onun yaramaz olduğu anlamına gelmediğini, sadece öğrendiği tüm yeni becerilerini denemek istediğini söyledi.



Dr. Mersiye Salihoğlu, "Ne var ki çocuğunuzun edindiği her yeni beceri beraberinde yeni güvenlik endişelerini de getirir ve tüm tehlikelere karşı sizin gözünüzün küçük kaşifinizin üzerinde olması gerekir. Annelerin en çok dikkat etmesi gereken 3 güvenlik endişesi ise şöyle sıralanabilir, boğaza bir şey kaçması, suda boğulma ve düşmek" dedi.

Çocuklarınıza bunları tek başına yedirmeyin



Çocuğun ağzına bir şey götürüp nefessiz kalmasının çok riskli olduğunu dile getiren Dr. Mersiye Salihoğlu, "5 yaş altı çocuk ölümlerinde en sık rastlanan sebeptir. Çocuğunuzun boğazına kaçabilecek ilk sıralardaki gıdalar ise, üzüm, şekerlemeler, çerez, patlamış mısır ve sosistir. Çocuklara 5 yaşını tamamlamadan bütün üzüm verilmemelidir. Bunun yerine üzümü ufak parçalara kesip çocuğunuza servis etmelisiniz. Şekerlemeler de tek başına yemesi için asla çocuğa verilmemelidir ve sakız da asla önerilmemektedir. Fındık fıstık gibi çerezler ve patlamış mısır bütün olarak ancak 7 yaştan itibaren verilmelidir. Bunlarla birlikte uzmanlar çocuğunuza verdiğiniz bütün gıdaların 1-1,5 santim olacak şekilde kesilip servis edilmesini önermektedir" şeklinde konuştu.

"Çocuklar suya düştüklerinde çırpınıp su sıçratamazlar"



Suda boğulmanın sessiz bir tehlike olduğunu da söyleyen Dr. Mersiye Salihoğlu, "Ölümcüldür. Çocuklar suya düştüklerinde çırpınıp su sıçratamazlar, sadece sessizce batarlar. Özellikle suyla daha haşır neşir olunan yaz aylarında çocuk daha dikkatli izlenmelidir çünkü herkes izliyor dahi olsa göz açıp kapayıncaya kadar çocuk boğulabilir. Boğulma havuzda, denizde, tuvalette, bir kova suda veya banyo küvetinde yaşanabilir. Bu anlamda 'bir çift göz' her zaman çocuğunuzun üzerinde olmalıdır. Bunu evde eşinizle birlikte çalışmanız önerilir. Eğer mutfağa gitmeniz gerekiyorsa eşinize 'Ben mutfaktayım, çocuğu gözle' diye haber vermelisiniz ve ondan sesli bir onay gelene kadar çocuğu yalnız bırakmamalısınız. Boğulmaları önlemek için çocuğunuza erken yaşta yüzmeyi öğretin ve yüzme derslerini çocuğunuzun kendi çabalarıyla uzun bir mesafe yüzene dek sürdürün. Çocuğun boğulması ebeveynlerinin kötü veya ilgisiz olduğu anlamına gelmez. Boğulmalar daha çok bir başkasının çocuğunu izlediğini düşünen veya bir anlığına başka bir tarafa bakan iyi ebeveynlerin başına gelmektedir. Boğulma bir anda gerçekleşir ve çok trajik bir kazadır" diye konuştu.

"Pencerelere yakın olan mobilyaların yerlerini değiştirin"



Pencerelerden düşmelerin her sene binlerce çocuğun yaralanmasına sebep olduğunu da ifade eden Dr. Mersiye Salihoğlu, "Bunu önlemek için pencerelere yakın olan mobilyaların yerlerini değiştirin, pencerelerin kolaylıkla açılmasını önleyecek koruma sistemleri kurun. Düşerek yaralanmaların çoğu da meraklı çocuğunuzun kendi karyolasından kaçmasıyla yaşanmaktadır. Eğer karyolasından kaçmaya teşebbüs ediyorsa onu çocuk yatağına geçirme vaktiniz gelmiş demektir. Her sene yaklaşık 10 bin çocuk karyolalar yüzünden yaralanmaktadır ve bunlar genellikle düşerek gerçekleşmektedir. Ev içinde alacağınız bir diğer önlem ise çocuğunuzun asılabileceği televizyon seti ve raflar gibi tırmanmaya çalıştığında üzerine düşebilecek ağır mobilyaları sağlamlaştırmak olmalıdır" açıklamasında bulundu.

Halil Dağ