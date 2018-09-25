Anne ve babanın geride bıraktığı çocuklara devlet sahip çıktı

Olay, Yüreğir ilçesinin Haydaroğlu Mahallesi Karataş Caddesi 233 Sokak girişinde 21 Eylül akşamı meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde pompalı tüfek saçmalarıyla ağır yaralanan Ali Genç, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, cinayeti işlediği ileri sürülen M.F.K.'yı (14) evinin yakının da yakalarken olayda kullanılan suç aletini de buldu.

Cinayet dedektifleri katilin 14 yaşındaki bir çocuk olduğunu görünce olayın anne ve babayla bir bağlantısı olabileceğini düşünerek eve gidip baba Ali Rıza'yı (40) daha sonra anne Sultan Karaaslanyiğit'i (36) gözaltına aldı. Anne ve baba ilk ifadesinde olayı kabul etmedi ancak polis bulduğu güvenlik kamerası görüntülerinde anne ve babanın çocuğu olay yerine götürüp öldüreceği şahsı gösterdikleri ortaya çıktı. Ayrıca annenin telefonunda öldürülen kişiye "Kocam evde yok bana gel" diye SMS olduğu da belirlenince çocuk adam öldürmekten, anne ve baba azmettirmekten tutuklandı.

8 çocuğu perişan ettiler

Bu arada, ailenin katil yaptıkları çocuklarıyla birlikte tam 8 çocuğu olduğu ortaya çıktı. En büyüğü 18 yaşında en küçüğü ise henüz 1 yaşında bile olmayan çocukların 5'nin erkek 3'nün ise kız olduğu öğrenildi. Çocuklarının birini katil yapan aile onunla birlikte cezaevine gidince geriye kalan 7 çocuktan 6'sı evde perişan oldu. En büyük çocuğun ise Antalya'da çalıştığı öğrenildi. Anne ve baba gözaltındayken iki gün boyunca çocuklara polis baktı. Anne ve baba tutuklanınca da polis Aile ve Sosyal Politikalar Adana Müdürlüğü ile irtibata geçerek aileden geriye 7 çocuk kaldığını bildirdi. Bu bildirim üzerine müdürlük eve gelerek evde bulunan 6 çocuğa sahip çıktı. Çocuklar alınarak sevgi evlerine yerleştirildi.

Fatih Keçe

