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Anne ve babasını öldüren kişi hastanede yakalandı!

Kartal'da anne ve babasını öldüren E.Ö Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde yakalandı.

Anne ve babasını öldüren kişi hastanede yakalandı!

02 Mart 2018 11:27
 

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