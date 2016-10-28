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Anne ve kızına 24 saat koruma

Adana’da eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan genç kadın ile tehdit edilen annesine 24 saat yakın koruma verildi.

Anne ve kızına 24 saat koruma

28 Ekim 2016 14:14

Sevinç Taştan, lisede okurken iddiaya göre okulun önüne gelen Sait D. ile tanışarak, ailesinin izin vermemesine rağmen 8 yıl önce evlendi. Okulu da bırakan Taştan evlendikten bir süre sonra koca şiddetine maruz kaldı. Taştan evlendikten 1 yıl sonra anne olmasına rağmen hamileyken bile dayak yedi. Genç kadın kocası bir türlü şiddet uygulamayı bırakmayınca 2 yıl önce Sait D.’den boşanmaya kara verip ondan ayrıldı. Taştan, kızını da alarak baba evine döndü. Pişman olduğunu söyleyen eski eşi ile ’kızımız ortada kalmasın’ diyerek barışan Sevinç Taştan, nikahsız birliktelik yaşamaya başladı. İşsiz ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Sait D., barıştıktan kısa süre sonra eski günlerdeki gibi şiddet uygulamaya başladı. Kocasının değişmediğini anlayan Sevinç Taştan, ikinci kez evi terk edip ailesinin yanına taşındı. Sevinç Taştan’ın evi terk etmesi üzerine çılgına dönen Sait D., eski eşi ve ailesini tehdit etmeye başladı. Çalıştığı iş yerlerine gidip "Bu kadını çalıştırmayacaksınız" diyerek işten kovdurdu. Oturduğu mahalleye gelip, sokaktaki komşularının araçlarına zarar veren Sait D., "Benden ancak ölünce ayrılırsın. Gerekirse seni öldürüp, cezaevine girerim. Ama seni bırakmam" diyerek tehdit etti.

Sait D.’nin tehdit ve saldırılarından bıkan Sevinç Taştan, eski kocasını 7 kez şikayet etti. Sait D. hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı verildi ancak Sait D. genç kadını sürekli rahatsız etti. Sait D., eşinin yaşadığı mahalleye yeniden geldi. Sevinç Taştan’ın evden çıkmasını bekleyen D. genç kadını alışveriş için girdiği markette yakaladı. Market sahibini bıçakla tehdit edip uzaklaştıran D. öz kızının gözleri önünde genç kadını saçlarından tutup sürükleyerek dışarı çıkardı. Elinde bıçağı sağa sola sallayıp tehditler savuran D. polisin geleceğini öğrenerek olay yerinden kaçtı. Sait D. bu olaydan iki gün sonra eski eşinin oturduğu sokağa gelip, "Senin ölümün benim elimden olacak" diye bağırdıktan sonra pompalı tüfekle ateş açtı. D.’nin silahından çıkan saçmalar genç kadının ayaklarına isabet etti. Sevinç Taştan, komşularının evine sığınıp yardım isterken, etrafa ateş açmayı sürdüren Sait D.’nin peş peşe ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar, evlerinin penceresinden dışarıya bakan komşu çocuğu 5 yaşındaki Semanur’a isabet etti. Küçük kız omzundan yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokakta toplanan kalabalığı gören Sait D., suç aleti tüfek ile birlikte olay yerinden kaçtı. Yaralı Sevinç Taştan ile Semanur hastaneye götürüldü. Genç kadın tedavi olduktan sonra hastaneden taburcu oldu. Anne Hürü Uluğoğlu ile birlikte savcılığa giderek eski kocasının annesi ve kendisini tehdit ettiğini ve yaraladığını, bu nedenle yakın koruma istediğini talep etti. Bu talep üzerine Cumhuriyet Savcılığı konuyu incelemeye aldı. Yapılan inceleme doğrultusunda Adana Valiliği’nin oluruyla anne ve kadına 24 saat yakın koruma verildi. Şimdi Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi’nde görevli iki polis memuru hür gün 24 saat Taştan’ın evinin önünde bekliyor. Taştan ve annesi nereye giderse polisler de oraya gidiyor. Alışveriş, hastane gibi yerlere de aileyi polis götürüyor.

Taştan, 24 saat koruma verilmesinin çok iyi olduğunu, kendilerini güvende hissettiklerini belirterek, "Ancak eski eşim hala yakalanamadı. Bizi, özellikle annemi tehdit ediyor. Polis olmasına rağmen bizim evin yakınlarına gelip bizi tehdit ediyor. Polis koruması verildiği için artık korkmuyoruz polis bizimle her yere geliyor ancak ben eski kocamın yakalanmasını ve tutuklanmasını istiyorum" dedi.

Anne Uluğoğlu ise devlete çok teşekkür ettiklerini anlatarak, "Devletimiz sağolsun bizim sesimizi duydu. Ancak kızımın eski kocası hala yakalanamadı. Tamam polis bizi 24 saat koruyor ancak biz cezaevi hayatı yaşıyoruz. Hiçbir yere gidemiyoruz. Eski damadım ’kaynanamı öldüreceğim’ diyormuş. Biz bir an önce bu adamın yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Etiketler: anne ve kız, koruma, polis


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