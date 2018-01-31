Anne ve oğlu aynı kazada hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Çanakkale yolu 31 kilometresindeki Havutça yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde bulunan 10 VF 722 plakalı kamyona Ahmet Uzun'un kullandığı 34 GY 6225 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına dönerken, Feray Uzun (43) ve oğlu Yusuf Uzun (12) hayatlarını kaybetti. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri sürücü Ahmet Uzun'u (43) ağır yaralı olarak Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü A.Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Hüseyin Efe

