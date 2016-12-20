Borçka ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 43 yaşındaki Neşe Atan, 23 yaşındaki oğlu Emre Atan ile birlikte Çoruh Üniversitesi Borçka Acarlar Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenim görüyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle ilköğretimden sonra eğitim hayatını devam ettiremeyen Neşe Atan, ilçeye üniversite kurulmasıyla hayaline kavuştu. Liseyi açıktan bitirdikten sonra üniversite sınavına giren Neşe Atan, oğlu Emre Atan’ın da okuduğu Borçka Acarlar Meslek Yüksek Okulu’nu kazandı. 2. sınıfa geçen anne Neşe Atan Elektrik Üretimi ve Dağıtımı Bölümü'nü, oğlu Emre Atan da İş Güvenliği ve Sağlığı Bölümü'nü okuyor.

Oğlu ile aynı üniversitede öğrenim görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten anne Neşe Atan, liseyi dışarıdan bitirdikten sonra üniversiteye gidemediğini belirtti. İlk öğretimden sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okula devam edemediğini kaydeden Neşe Atan, “Sonra araya iş hayatı ve evlilik girince iyice okumaktan uzaklaştık. İçimde bir tutku olarak okuyamamanın arzusu hep var oldu. İlçemize bu okulun kazandırılması benim okuma azmi iyice arttı ve ilk sınavlarda tercih ettiğim bu okulu kazandım” dedi.

Acarlar Meslek Yüksek Okulu Elektrik Üretimi ve Dağıtımı 2. sınıf öğrencisi olan Neşe Atan, “Oğlumla evde kumanda kavgası değil, ders için masa kavgası var. Aynı üniversitede oğlumla okumaktan çok mutluyum. Eğitim önemli ve çok güzel diye düşünüyorum. Eğitim için yaş önemli değil, insanın içinde azim ve istek olması lazım ben azmettim ve başardım. Eşim ve çocuklarım her zaman yanımda oldu” şeklinde konuştu.

Annesi ile aynı okulda olduklarını dile getiren Emre Atan, "Annem Elektrik Üretimi ve Dağıtımı bölümünü okuyor, bende İş Güvenliği ve Sağlığı bölümünü okuyorum. Annem okuyamama arzusu hep içinde kalmış, liseyi açıktan bitirdi. İlçede böyle bir okulun kazandırılması ile annemin 40 yaşından sonra hayallerinin gerçekleştirmesine sebep oldu. Annemle aynı okulda okumak filmleri aratmayan değişik bir duygu bizde gerçeği oldu. Annemle arkadaş ortamında okuyoruz” diye konuştu.

Üniversitede ders veren hocaları ise anne Neşe Atan’ın örnek bir öğrenci olduğunu belirterek, “Neşe hanım okulda örnek bir öğrenci olarak gösterebileceğimiz bir öğrenci. Saygı duyduğum, duyulmaya ve örnek gösterilmeye hak eden bir öğrencidir” ifadelerini kullandılar.

Ziya Akyıldız

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