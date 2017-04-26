Anne ve oğul hayatlarından 110 kiloyu çıkardı

Özel bir hastanede geçirdikleri kapalı obezite ameliyatı sonrası 115 kiloyla ameliyat olan anne Nevin Erdana bir yılda 80 kiloya düşerken, 170 kilo ağırlığında olan oğlu Kamil Erdana ise 9 ayda 75 kilo vererek 95 kiloya geriledi.

Anneye ve oğluna uyguladıkları ameliyat hakkında bilgiler veren Obezite ve Reflü Cerrahisi Uzmanı Genel Cerrah Op. Dr. Cavit Göktaş, obezitenin genetik bir hastalık olduğunu söyledi. Op. Dr. Göktaş, “Obezite şikayetiyle bize başvuran anne-oğul hastalarımız, gerçekleştirdiğimiz laparoskopik tüp mide operasyonuyla kısa sürede kilo vermeye başladı.

Öncelikle bize Nevin Hanım başvurmuştu. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan ve kilo vermeye başlayan hastamızın ardından oğlu da ameliyat olmaya karar verdi ve aynı şekilde başarıyla kilo vermeye başladı. Bilinen bir gerçek var ki, obezite dünyada önemli bir sorun haline gelmiştir. Son dönemlerde artış gösteren obezite, ayrıca genetik bir hastalık durumundadır. Ameliyatını gerçekleştirdiğimiz anne oğul da buna en güzel örnek olmuştur. Erdana ailesi, artık yaşamlarına daha sağlıklı bireyler olarak devam edecekler. Onlara ömür boyu sağlık diliyorum” dedi.

Önce kendisinin ameliyat olduğunu söyleyen anne Nevin Erdana ise, “Ameliyat olmadan önce 115 kiloydum. Bir yılda 35 kilo verdim ve şu an 80 kiloyum. Benim ameliyatımdan sonra oğlum da ameliyat olmaya karar verdi. Şimdiki halimizden çok memnunuz. Doktorumuz Cavit Göktaş’a ve sağlık ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Mustafa Mert

